Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαζαρίδης: «Ο κ. Κόκκαλης δεν μπορεί να είναι και ελέγχων και ελεγχόμενος» – Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης «δεν μπορεί να είναι και ελέγχων και ελεγχόμενος», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία είχαν κληθεί οι πρώην αντιπρόεδροι του Οργανισμού, Γ. Αποστολάκης και Γ. Κέντρος.

Όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης, σήμερα εξετάζουμε δύο αντιπροέδρους που ήταν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο, σχεδόν ολόκληρα τα τέσσερα χρόνια (διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), ενώ, εισηγητής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κ. Κόκκαλης, ο οποίος ήταν, από 5/11/2016 έως 9/7/2019, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, «άρα, προϊστάμενός τους». «Δεν βάζουμε ακόμα αίτημα εξαίρεσης του κ. Κόκκαλη, διότι έρχεται και η εξέταση της περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλω να το επισημάνω όμως», συμπλήρωσε ο κ. Λαζαρίδης.

Ο εισηγητής της ΝΔ επεσήμανε, επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι τον κ. Κόκκαλη «τον έχει προτείνει ως μάρτυρα το ΠΑΣΟΚ. Άρα θα πρέπει να έρθει και ως μάρτυρας ο κ. Κόκκαλης. Και νομίζω ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό ζήτημα στην αξιοπιστία της επιτροπής μας. Σίγουρα, υπάρχει πολιτικό θέμα. Δεν ξέρω εάν υπάρχει και νομικό. Το καταθέτω για να υπάρχει στα πρακτικά. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, τονίζω και πάλι ότι ο κύριος Κόκκαλης δεν μπορεί να είναι και ελέγχων και ελεγχόμενος».

Η απάντηση του Βασίλη Κόκκαλη

Από την πλευρά του, ο κ. Κόκκαλης σημείωσε ότι η ΝΔ «δεν βάζει αίτημα εξαίρεσης αυτήν τη στιγμή διότι αν βάλει αίτημα και γίνει δεκτό είναι άκυρη η όλη διαδικασία έως τώρα. Τα αιτήματα εξαίρεσης προβάλλονται στην αρχή». «Εάν θέλει να βάλει αίτημα εξαίρεσης πεδίο δόξης λαμπρό», πρόσθεσε ο κ. Κόκκαλης και υπογράμμισε:

«Από το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων μου, που θα προσκομίσω στις επόμενες ώρες, προκύπτει ότι δεν είχα καμία αρμοδιότητα, καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεπώς ο ισχυρισμός ότι ήμουν πολιτικός προϊστάμενος των συγκεκριμένων δύο, του κ. Αποστολάκη και του κ. Κέντρου δεν ευσταθεί. Και για μία ακόμα φορά η ΝΔ προσπαθεί να κερδίσει, υποτίθεται, τις εντυπώσεις αλλά ούτε κι αυτές».

ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτικάντικα τερτίπια της ΝΔ η αναφορά για εξαίρεση Κόκκαλη από Εξεταστική, έπειτα από 2 μήνες εργασίες

Για «πολιτικάντικα τερτίπια» κατηγόρησαν τη ΝΔ πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την επισήμανση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι πιθανών να έπρεπε να εξαιρεθεί ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

«Ενώ η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συμπληρώνει 2 μήνες από την έναρξη των εργασιών της, τώρα θυμήθηκε ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης, ότι θα έπρεπε να εξαιρεθεί από αυτές ο Βασίλης Κόκκαλης, επειδή έχει διατελέσει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν έχει καμία βάση τυχόν ένσταση ακυρότητας σε βάρος του διότι, ως υφυπουργός, δεν είχε καμία αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσαν:

«Η άγαρμπη απόπειρα της ΝΔ να δημιουργήσει εντυπώσεις πέφτει στο κενό. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα καταφέρει να φιμώσει την αντιπολίτευση και την αποτελεσματική δουλειά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

«Αν από κάτι κινδυνεύει η αξιοπιστία της Εξεταστικής Επιτροπής είναι τα παραπλανητικά ερωτήματα βουλευτών της πλειοψηφίας και η άρνηση (ή καθυστέρηση) να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες που εμπλέκονται στο «γαλάζιο» σκάνδαλο και σχετίζονται στενά με τους πολιτικούς ενορχηστρωτές του», κατέληξαν οι ίδιες πηγές.