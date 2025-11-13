Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Αποστολάκης: «Είχαμε καταφέρει να βάλουμε σε μία τάξη τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών»

Τη θητεία του στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπερασπίστηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού (10/2015 έως 11.2019) Γιώργος Αποστολάκης κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σύστημα πληρωμής των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

«Εργαστήκαμε εν μέσω μνημονίων και από τις πρώτες ημέρες τέθηκε θέμα με τα αποθεματικά του οργανισμού, και κάποια στιγμή μείναμε χωρίς ευρώ. Θυμάμαι, επίσης, όταν τρέχαμε στο Hilton, στις συνεδριάσεις τότε της επιτροπής, για να περισώσουμε τις επιδοτήσεις, να μη θεωρηθούν ως φορολογητέο εισόδημα, που τότε, η “τρόικα” επέμενε ότι πρέπει να φορολογηθούν», είπε ο κ. Αποστολάκης, σημειώνοντας ότι «καταφέραμε τότε για τις επιδοτήσεις που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, να εξαιρεθούν όλα τα ποσά από την φορολογία και να είναι ακατάσχετα».

Σχετικά με τα προβλήματα του οργανισμού κατά τη θητεία του ανέφερε ότι «υπήρχε συνεχής επιτήρηση από την Επιτροπή, αλλά και συνεργασία με την OLAF. Δεν είναι τώρα, ξαφνικά, που υπάρχουν προβλήματα» και ότι «υπάρχουν μικρές και μεγάλες απάτες». «Τώρα το θέμα έχει όμως ξεφύγει απ’ ότι φαίνεται» είπε ο κ. Αποστολάκη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ Μ. Λαζαρίδη, ο κ. Αποστολάκης είπε ότι «το εξεταζόμενο πρόβλημα γεννιέται, σε μεγάλο βαθμό, από την ίδια την αρχιτεκτονική κατανομής των δικαιωμάτων, η οποία είναι “εκτατική”». Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης «δεν είναι πανάκεια» καθώς εάν πχ στη Μακεδονία απαιτούνται 10 στρέμματα για να θρέψει ένας κτηνοτρόφος 100 πρόβατα, σε μία ξερική περιοχή πιθανόν να απαιτούνται 100 στρέμματα, κάτι που θα αποδειχθεί άδικο την ώρα της επιδότησης.

Εξάλλου, τόνισε ότι «είχαμε καταφέρει να βάλουμε σε μία τάξη τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών», ενώ σχολίασε ότι «δεν μπορείς να περιμένεις να λειτουργήσει ένας οργανισμός αλλάζοντας διοικήσεις κάθε χρόνο».

Πηγές ΝΔ: Αδιαφόρησε, ενώ γνώριζε το πρόβλημα της τεχνικής λύσης, ο ΣΥΡΙΖΑ

«Με την κατάθεση του Γιώργου Αποστολάκη, πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ γνώριζε το πρόβλημα της τεχνικής λύσης, αδιαφόρησε και επέλεξε συνειδητά να μην αγγίξει μια βόμβα που γνώριζε ότι αργά ή γρήγορα θα εκραγεί», ανέφεραν πηγές της ΝΔ.

«Όταν ο Βαγγέλης Αποστόλου (πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης) “συμφωνούσε” με την εφαρμογή της τεχνικής λύσης προφανώς γνώριζε ότι η συγκεκριμένη κατανομή των βοσκοτόπων θα αποτελούσε μια πρακτική επισφαλή, οριακή και -όπως καταγγέλλει η αντιπολίτευση- εν δυνάμει παράνομη, η οποία αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε σε συνέπειες για τη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, επί πέντε χρόνια δεν έκαναν το παραμικρό για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και προτίμησαν να πετάξουν το μπαλάκι στους επόμενους και τελικά τα πρόστιμα στον ελληνικό λαό. Η αδράνεια αυτή αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι δεν προχώρησαν ούτε στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, ένα από τα εργαλεία που θα μπορούσε ουσιαστικά να “καταργήσει” την ανάγκη για τεχνική λύση και να θωρακίσει τη χώρα από κυρώσεις», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές της ΝΔ.

Όπως τόνισαν «την εικόνα αυτή επιβεβαίωσε με την κατάθεσή του ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γεώργιος Αποστολάκης, ο οποίος υπηρέτησε στον Οργανισμό επί ΣΥΡΙΖΑ».

«Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, για το αν υπήρξαν προβληματισμοί γύρω από τη νομιμότητα της πρακτικής, ο μάρτυρας απάντησε ότι “έπρεπε να μπούνε και εκτάσεις που είχαν εξαιρεθεί από την ΕΕ”. Και όταν ο εισηγητής παρατήρησε ότι “άρα επί πέντε χρόνια δεν ασχολήθηκε κανένας υπουργός ούτε άλλος παράγοντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ”, ο κ. Αποστολάκης το επιβεβαίωσε: “Το ξέραμε το πρόβλημα και περνούσε με την ανοχή της ΕΕ”», σημείωσαν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές της ΝΔ και κατέληξαν:

«Με άλλα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε συνειδητά να μην αγγίξει μια βόμβα που γνώριζε ότι αργά ή γρήγορα θα εκραγεί. Και όταν ήρθε η ώρα, τα πρόστιμα και οι συνέπειες έμειναν στη χώρα και στους φορολογουμένους».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Επιβεβαίωση της ανεξέλεγκτης χορήγησης δικαιωμάτων και της διόγκωσης φαινομένων απάτης

«Η σημερινή εξέταση του αντιπροέδρου και γενικού διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γεωργίου Αποστολάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού την περίοδο 2015-2019. Από την κατάθεσή του αναδείχτηκαν σειρά αντιφάσεων και υπήρξαν παραδοχές που επιβεβαιώνουν τη στρέβλωση του συστήματος κατανομής πόρων, την ανεξέλεγκτη χορήγηση δικαιωμάτων και τη διόγκωση φαινομένων απάτης γύρω από το Εθνικό Απόθεμα και τα βοσκοτόπια» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουν:

«Ο μάρτυρας ρωτήθηκε για την αιφνίδια απομάκρυνση του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μωυσίδη, ο οποίος είχε συγκροτήσει επιτροπή στον Οργανισμό για τη διερεύνηση ζητημάτων ασφαλείας των δεδομένων των παραγωγών, μια επιτροπή της οποίας το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο κ. Αποστολάκης δήλωσε άγνοια για τους λόγους της απομάκρυνσης. Αναφορικά με το Εθνικό Απόθεμα και τις χιλιάδες δηλώσεις βοσκοτόπων χωρίς ζώα, οι οποίες αυξάνονταν γεωμετρικά κάθε χρόνο, ο κ. Αποστολάκης επικαλέστηκε ευρωπαϊκές οδηγίες και υποστήριξε ότι οι έλεγχοι ήταν δειγματοληπτικοί, όπως προέβλεπε ο Κανονισμός. Ωστόσο, δεν απάντησε στο βασικό ερώτημα: πώς είναι δυνατόν ένα φαινόμενο που το 2017 είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις συνεταιρισμών, το 2019 να έχει διπλασιαστεί. Ο μάρτυρας δεν εξήγησε γιατί, παρά την δική του δέσμευση για «μεγάλο ξεσκαρτάρισμα», δεν εφαρμόστηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο αναχαίτισης της προφανούς στρέβλωσης» σημειώνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Κατά τις ίδιες πηγές «απαντώντας στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ για την “τεχνική λύση” σχετικά με την κατανομή βοσκοτόπων σε νησιωτικούς κτηνοτρόφους μέσω εκτάσεων στην ηπειρωτική χώρα, αλλά και για την κατανομή του εθνικού αποθέματος με τον τρόπο που αποτελεί μια διακριτή πτυχή του σκανδάλου και συγκεκριμένα ερωτώμενος αν σήμερα θα έπραττε διαφορετικά, παραδέχτηκε ότι θα είχε πράξει διαφορετικά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η υπόθεση των δύο εμπιστευτικών εκθέσεων του 2017 από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ την οποία παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, οι οποίες αφορούσαν τη GAIA Επιχειρείν, συντονιστή των ΚΥΔ. Οι εκθέσεις επεσήμαιναν ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα δεδομένα των παραγωγών με τρόπο που δεν τηρούσε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, δημιουργώντας συνθήκες αδιαφάνειας και άνισης μεταχείρισης μεταξύ ΚΥΔ. Αν και αυτές οι εκθέσεις φέρουν ως αποδέκτη την τότε διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου του κ. Αποστολάκη, ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι “δεν τις θυμάται”. Παραμένει αναπάντητο γιατί δεν πάρθηκαν μέτρα, γιατί οι αναφορές αυτές δεν αξιοποιήθηκαν και γιατί παρέμειναν για χρόνια θαμμένες».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ καταλήγουν τονίζοντας: «Η σημερινή κατάθεση ανέδειξε μια διοίκηση που λειτουργούσε χωρίς επαρκή εποπτεία, χωρίς έλεγχο, χωρίς να προωθεί προτάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης στην πολιτική ηγεσία και διοίκηση χωρίς βούληση να σταματήσει τη διογκούμενη στρέβλωση, ενώ την γνώριζε».