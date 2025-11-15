Πάτρα: Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του 18χρονου Μάριου που παλεύει για τη ζωή του – «Ο ΕΟΜ απορρίπτει το αίτημα της μεταμόσχευσης»

«Βοηθήστε με να σώσω τον Μάριο». Η φωνή της μάνας λυγίζει , καθώς περιγράφει τον Γολγοθά του γιού της, φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που βρίσκεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου, δίνοντας μάχη για την ζωή του.

Η Εύη Βέρρη, οδοντίατρος στο Αγρίνιο, βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς όπως αναφέρει δεν βρίσκει ανταπόκριση στο αίτημά της για να γίνει επειγόντως μεταμόσχευση στον γιό της.

Η ίδια περιγράφει τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα:

«Ο Μάριος γεννήθηκε στις 13-08-2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ, είχε λίγα σε νούμερο ενδοηπατικά χοληφόρα και υποπλασία πνευμονικής στην καρδιά. Από 2,5 μηνών νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο του Βελγίου, στο Saint Luc των Βρυξελλών, όπου και διαγνώστηκε.

Επί χρόνια παρακολουθούνταν κάθε μήνα στο εξωτερικό και η κατάσταση της υγείας του ήταν πάρα πολύ καλή. Πήγαινε κανονικά σχολείο και πέρασε φέτος φοιτητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα.

Λόγω του συνδρόμου είχε πολύ χαμηλή ανάπτυξη με συνοδά προβλήματα από τα οστά. Πριν από ενάμιση χρόνο τον ανέλαβαν στο Παίδων όπου θα έφτιαχναν μια ομάδα με γαστρεντερολόγο και γιατρό για τον μεταβολισμό των οστών και γενικά θα ασχολούνταν με τον Μάριο κάτι που φυσικά δεν έγινε ποτέ.

Του χορηγείται ο IGF-1 αυξητικός παράγοντας, και μάλιστα στην απόφαση της επιτροπής η δοσολογία ήταν λάθος ,ήταν 100 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Ευτυχώς που εγώ δεν του έκανα ποτέ αυτή τη δόση, γιατί ήταν ενέσιμο, και πηγαίνοντας ξανά στην Αθήνα, βρέθηκε το λάθος.

Όμως από τη στιγμή που άρχισε να χορηγείται ο παράγοντας, άρχισαν τα προβλήματα της υγείας του Μάριου, και αντί να γίνεται ηπατολογικός έλεγχος, με έστελναν σε καρδιολόγο. Ώσπου ο Μάριος έφτασε σε σημείο να έχει πρησμένα πόδια, να μην μπορεί να περπατήσει και να έχει ξεκινήσει κίρρωση ήπατος.

Πήγα τον Μάριο στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί έγινε εισαγωγή και εξετάσεις και παράλληλα ξεκίνησε ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος, που ολοκληρώθηκε 5 μήνες μετά. Έκανε τα χαρτιά για να περάσει επιτροπή, ώστε να του χορηγηθεί ένα νέο φάρμακο που έχει βγει για την πάθησή του, στην προσπάθεια να αναστραφεί η κίρρωση ήπατος.

Ο Μάριος πέρασε το καλοκαίρι στο σπίτι, όμως οι τιμές δεν βελτιώνονταν. Πηγαίναμε στην Αθήνα για έλεγχο και επιστροφή στο Αγρίνιο. Στη λίστα δεν μπήκε ποτέ, τους μεταμοσχευτές δεν τους είδαμε να μας μιλήσουν, άλλες ειδικότητες δεν είδαμε, ώσπου στις 17 Οκτωβρίου πήγαμε στην Αθήνα σε πιο σοβαρή κατάσταση, με πολύ υψηλές τιμές χολερυθρίνης και ήδη δύο επεισόδια ήπιας εγκεφαλοπάθειας από το ήπαρ.

Τις επόμενες 2 μέρες η κατάσταση χειροτέρεψε ραγδαία και το Σάββατο το πρωί φέρνω τον Μάριο στα επείγοντα στο Ρίο.

Εδώ οι γιατροί κάνουν τα αδύνατα δυνατά όλες οι ειδικότητες, οι γαστρεντερολόγοι, οι νεφρολόγοι, λοιμωξιολόγοι, αιματολόγοι, εντατικολόγοι, καρδιολόγοι για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, και την Τρίτη το βράδυ διασωληνώθηκε και είναι στη ΜΕΘ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μάριος χρειάζεται να μεταφερθεί σε ένα κέντρο του εξωτερικού να μεταμοσχευθεί επειγόντως στο ήπαρ. Οι γιατροί στο Ρίο έχουν στείλει 2 φορές το αίτημα στον ΕΟΜ και ο ΕΟΜ το απορρίπτει. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα και ζητώ τη βοήθειά σας. Θέλω να δημοσιοποιήσω την ιστορία του γιού μου για να σωθεί».

Πηγή: tempo24.news / agrioniopress