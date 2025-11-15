Βόρεια Μακεδονία: Χιλιάδες πολίτες στα Σκόπια ζητούν δικαιοσύνη για την τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο στο Κότσανι

Μερικές χιλιάδες πολίτες των Σκοπίων διαδήλωσαν το Σάββατο στο κέντρο της πόλης, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία της 16ης Μαρτίου στην πόλη Κότσανι, όπου από πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο έχασαν τη ζωή τους 63 άνθρωποι —στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας— ενώ περίπου 200 ακόμη τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας μουσικού συγκροτήματος, όταν πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν ως εφέ στο εσωτερικό του κλαμπ προκάλεσαν άμεση ανάφλεξη. Οι φλόγες επεκτάθηκαν ραγδαία σε έναν χώρο που, όπως αποδείχθηκε, δεν πληρούσε βασικούς κανόνες πυρασφάλειας. Επιπλέον, το νυχτερινό κέντρο λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την οργή της κοινής γνώμης.

Η σημερινή πορεία στα Σκόπια ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία και, περνώντας μπροστά από το Κοινοβούλιο, κατέληξε στο Δικαστικό Μέγαρο. Επικεφαλής βρίσκονταν οι συγγενείς των θυμάτων, κρατώντας ένα μεγάλο πανό με τα πρόσωπα των 63 νεκρών. Στην κορυφή του πανό αναγραφόταν: «63 σκιές θα σας ακολουθούν — κάθε βλέμμα ζητά δικαιοσύνη».

«Τα παιδιά μας πέθαναν στις 16 Μαρτίου. Εξήντα τρία παιδιά δεν θα τα ξαναδούμε ποτέ. Δεν ζητάμε έλεος, αλλά αλήθεια και δικαιοσύνη. Ο πόνος είναι δικός μας, αλλά ο αγώνας είναι για όλους. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας» ανέφεραν οι οικογένειες των θυμάτων στο κάλεσμά τους προς τους πολίτες για συμμετοχή στη σημερινή πορεία «για δικαιοσύνη και λογοδοσία».

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει της έναρξης της δίκης για τη φονική πυρκαγιά, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου και θα διεξαχθεί στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Ιντρίζοβο, στα Σκόπια.

Συνολικά 37 άτομα παραπέμπονται σε δίκη. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και οι υπεύθυνοι λειτουργίας του κλαμπ, τρεις πρώην δήμαρχοι του Κότσανι, δύο πρώην υπουργοί Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, πέντε υψηλόβαθμα κρατικά στελέχη και άλλα πρόσωπα, τα οποία —σύμφωνα με το κατηγορητήριο— με πράξεις ή παραλείψεις τους συνέβαλαν στην πρόκληση της τραγωδίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή στη Βόρεια Μακεδονία. Συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι του Κότσανι πραγματοποιούν συχνά κινητοποιήσεις, διεκδικώντας δικαιοσύνη και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος. Η κοινή γνώμη στη χώρα εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη, θεωρώντας πως η τραγωδία στο Κότσανι —όπως και άλλα σοβαρά περιστατικά των τελευταίων ετών— αποτελεί απόρροια της εκτεταμένης διαφθοράς και της συστηματικής δυσλειτουργίας των θεσμών.

