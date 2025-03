Βόρεια Μακεδονία: Διαδηλωτές στο Κότσανι κατέστρεψαν καφετέρια που ανήκει στον ιδιοκτήτη του κλαμπ όπου πέθαναν 59 άνθρωποι

Πορεία διαμαρτυρίας με κεντρικό σύνθημα «θέλουμε δικαιοσύνη» πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, για τον θάνατο 59 ανθρώπων από την φωτιά που ξέσπασε σε κλαμπ της πόλης.

Σύμφωνα με το slobodenpecat.mk, η πορεία διαμαρτυρίας ξεκίνησε ειρηνικά, αλλά η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ορισμένοι πολίτες μπροστά από το δημαρχείο άρχισαν να πετούν αυγά. Οι πολίτες φώναζαν «δολοφόνοι», «ο καθένας μπορεί να είναι ο επόμενος». Ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους χτύπησαν τις πόρτες και τα παράθυρα του δημαρχείου και απαίτησαν να βγει ο δήμαρχος Λιούπτσο Παπάζοφ, ο οποίος είχε προηγουμένως παραιτηθεί.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς μία καφετέρια που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη του κλαμπ, όπου 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πυρκαγιά. Οι εξοργισμένοι πολίτες πέταξαν πέτρες στο καφέ, σπάζοντας την τζαμαρία, και στη συνέχεια μπήκαν μέσα και κατέστρεψαν τα τραπέζια και τις καρέκλες του καταστήματος.

Οι διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές μόνο στη συγκεκριμένη καφετέρια.

Ειρηνικές παρέμειναν οι κινητοποιήσεις στα Σκόπια όπου φοιτητές και μαθητές συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στην πλατεία του κρατικού πανεπιστημίου της πόλης «Κύριλλος και Μεθόδιος» για να αποτίσουν φόρο τιμής στους 59 νεκρούς της τραγωδίας.

Οι διαδηλωτές ανήγγειλαν ότι παρόμοιες συγκεντρώσεις θα γίνονται καθημερινά, μέχρι τις 21 Μαρτίου. Στη συγκέντρωση στα Σκόπια παρέστη και η υπουργός Παιδείας της Βόρειας Μακεδονίας, Βέσνα Γιάνεφσκα.

Σήμερα ο δήμαρχος του Κότσανι, Λιούπτσο Παπάζοφ υπέβαλε την αμετάκλητη παραίτησή του για λόγους ευθιξίας, όπως ανέφερε ο ίδιος. «Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας και για μένα προσωπικά, θέλω να ανακοινώσω ότι υποβάλλω την αμετάκλητη παραίτησή μου από τη θέση του δημάρχου της πόλης Κότσανι. Αυτή η απώλεια είναι τεράστια! Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τον πόνο που όλοι νιώθουμε. Αυτά τα παιδιά ήταν τα παιδιά μας. Γνώριζα τα περισσότερα από αυτά, γνώριζα τις οικογένειές τους, και κάποιοι από αυτούς ήταν οικογενειακοί φίλοι», ανέφερε ο Παπάζοβ στο προφίλ του στο Facebook.

Αναφέρει ότι το σοκ και ο πόνος του για το περιστατικό θα διαρκέσουν όλη του τη ζωή. «Αυτή η τραγωδία έριξε το Κότσανι και τη Βόρεια Μακεδονία στο σκοτάδι, και το κενό που έχει αφήσει είναι ανυπόφορο. Παρακαλώ όλες τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν την ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων! Πρέπει να εξεταστούν όλες οι λεπτομέρειες, να εντοπιστούν όλες οι παραλείψεις και όλα τα άτομα που συνέβαλαν σε αυτή την τραγωδία πρέπει να λογοδοτήσουν. Θέτω τον εαυτό μου πλήρως στη διάθεση των αρχών. Αν και σύμφωνα με το νόμο δεν είχα άμεσα εξουσιοδοτημένα καθήκοντα σε αυτή την περίπτωση, είμαι έτοιμος να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις για το όλο θέμα, καθώς και για τη δική μου προσωπική στάση», έγραψε ο Παπάζοβ.

«Αλλά σε αυτές τις στιγμές πρέπει να δείξουμε αρετή, να αναλάβουμε πλήρη ευθύνη και να επιδείξουμε διαφορετικότητα στον τρόπο που ενεργούμε. Με τη στάση μας πρέπει να δώσουμε παράδειγμα για να αντισταθούμε σε ένα σύστημα που δεν λειτουργεί. Αν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο ευθύνης από μέρους μου, καλώ τη δικαιοσύνη να το εξετάσει και να πράξει σύμφωνα με το νόμο», ανέφερε ο Παπάζοβ.

Περί τα 15 άτομα έχουν συλληφθεί ανάμεσά τους και υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας. Οι υπόλοιποι ύποπτοι νοσηλεύονται ή περιλαμβάνονται στους νεκρούς, σύμφωνα με τον Πάντσε Τόσκοβσκι, ενώ συμπλήρωσε πως ο αριθμός των ατόμων μέσα στο κλαμπ ήταν τουλάχιστον διπλάσιος από την επίσημη χωρητικότητα των 250 ατόμων.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, από τις τάξεις του κόμματός του οποίου προέρχεται ο παραιτηθείς δήμαρχος του Κότσανι εκθείασε την ενέργεια του τελευταίου να παραιτηθεί, αν και δεν είχε, όπως είπε καμία ευθύνη για το τραγικό συμβάν.

Η Ελλάδα θα περιθάλψει συνολικά 18 τραυματίες, ενώ μέχρι στιγμής βρίσκονται 5 εγκαυματίες στη χώρα. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νεαρής ηλικίας, από 16 έως 25 ετών, ενώ τα τρία άτομα ήταν ανήλικα.

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου και μάλιστα στη μονάδα Εγκαυμάτων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση τρεις εγκαυματίες που έφτασαν με ασθενοφόρο από τη Βόρεια Μακεδονία χθες το απόγευμα. Είναι δύο κορίτσια και ένα αγόρι 19, 25 και 26 χρονών. Μάλιστα, χρειάστηκε το κορίτσι και το ένα αγόρι να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς έχουν εγκαύματα σε πολύ μεγάλο μέρος του σώματός τους.

Δύο ακόμα ασθενείς, άνδρες ηλικίας 25 και 27 ετών έχουν φθάσει στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι δύο νέοι είναι διασωληνωμένοι με εγκαύματα σε όλο το σώμα και αυτοί με σοβαρά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν χθες όλη την ημέρα μέχρι και αργά το βράδυ στο νοσοκομείο της πόλης Κότσανι ήταν δραματικές, με συγγενείς των θυμάτων να θρηνούν, να οδύρονται, ενώ πολλοί από αυτούς εμπόδιζαν και τα ασθενοφόρα να μεταφέρουν τα πτώματα στα Σκόπια για την ιατροδικαστική εξέταση λέγοντας «Δεν θέλουμε νεκροψίες, δώστε τα παιδιά μας να τα θάψουν».

Συγγενείς των θυμάτων, μη μπορώντας να συγκρατήσουν την οργή και το θυμό που νιώθουν για τον τραγικό θάνατο των συγγενών τους άρχισαν να πετούν πέτρες και αβγά στο δημαρχιακό κτίριο της περιοχής, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να εισβάλλουν σε αυτό.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Βόρεια Μακεδονία μετά την πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι. Oι σημαίες είναι μεσίστιες και εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το πανεπιστήμιο στα Σκόπια για να τιμήσουν τα θύματα. Οι φοιτητές κρατούσαν λουλούδια, προσπαθώντας να ανάψουν κεριά κάτω από καταρρακτώδη βροχή .

«Δεν πιστεύω ότι είναι δυστύχημα, αλλά φόνος, που προκύπτει από όλες αυτές τις ανωμαλίες», εξηγούσε η Αντζελα Ζουμπάκοβα, φοιτήτρια Ψυχολογίας. «Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε».

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά την διάρκεια της συναυλίας την νύκτα του Σαββάτου προς την Κυριακή στο κλαμπ στο Κότσανι, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων ανατολικά των Σκοπίων, που είναι η πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας.

«Το πιθανότερο είναι ότι οι σπίθες έφθασαν στο ταβάνι που ήταν κατασκευασμένο από εύφλεκτα υλικά, στην συνέχεια μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ολόκληρη την ντισκοτέκ και σχηματίστηκε πυκνός καπνός», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Πάντσε Τόσκοβσκι.

Το κτίριο, στην έξοδο του χωριού, λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Ο κατάλογος των παραλείψεων στον τομέα της ασφάλειας στην ντισκοτέκ Pulse είναι μακρύς, σύμφωνα με την εισαγγελία, από την έλλειψη επαρκών μέσων πυρόσβεσης μέχρι την απουσία δύο εξόδων ασφαλείας ή ανιχνευτών καπνού, την έλλειψη άδειας για την χρήση συσκευών πυροτεχνημάτων…

Το βράδυ του Σαββάτου, για την συναυλία του πολύ δημοφιλούς στην χώρα συγκροτήματος hip-hop DNK, είχαν πουληθεί 250 εισιτήρια, αλλά 500 άτομα βρίσκονταν στο κλαμπ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ένας τραγουδιστής του συγκροτήματος είναι νεκρός, ο άλλος τραυματίας.

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire

A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young.

The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025