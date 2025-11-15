Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα μετά την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς

Enikos Newsroom

διεθνή

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινάει ένας «επανασχεδιασμός» των δημοσίων επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα, μεταξύ των οποίων η εταιρία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, που βρίσκεται στο κέντρο μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς τις τελευταίες ημέρες.

Τη Δευτέρα, το ουκρανικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς (NABU) ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε ένα «εγκληματικό σύστημα» πίσω από την υπεξαίρεση 100 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 86 εκατομμύρια ευρώ) που προορίζονταν για αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα την παραίτηση των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας.

«Ξεκινάμε τον επανασχεδιασμό των κυριότερων δημόσιων επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα», ανέφερε ο Ουκρανός ηγέτης σε μια ανακοίνωση που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα συσταθεί ένα νέο συμβούλιο εποπτείας «μέσα σε μία εβδομάδα» στην Energoatom, τη δημόσια εταιρία πυρηνικής ενέργειας που βρίσκεται στο κέντρο του σκανδάλου.

Εκτός από την Energoatom, και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις ενέργειας αφορούν τα σχέδια αυτά, όπως η εταιρία υδροηλεκτρικής ενέργειας της χώρας ή οι εθνικές εταιρίες εξόρυξης και μεταφοράς αερίου.

Η εντολή που έδωσε για ελέγχους

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα διεξαχθεί «πλήρης λογιστικός έλεγχος» των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και ανανέωση της ηγεσίας τους και των «εκπροσώπων του κράτους» που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια. «Κάθε τέχνασμα που ανακαλύπτεται σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο γρήγορης και σωστής απόκρισης», συνέχισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι έδωσε εντολή στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να διατηρούν «διαρκή και εποικοδομητική επικοινωνία με τις δυνάμεις της τάξης και τους οργανισμούς που μάχονται κατά της διαφθοράς».

Η τελευταία υπόθεση διαφθοράς που αποκαλύφθηκε από τη NABU ταρακούνησε την προεδρία, καθώς ο φερόμενος ως ενορχηστρωτής του συστήματος αυτού, ο Τιμούρ Μίντιτς, θεωρείτο στενός φίλος του προέδρου Ζελένσκι.

Το καλοκαίρι, η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να στερήσει την ανεξαρτησία από τη NABU και την εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SAP), που ιδρύθηκαν πριν από δέκα χρόνια, προτού αναγκαστεί να υποχωρήσει μπροστά στην κατακραυγή που προκάλεσε η κίνηση αυτή στην κοινωνία των πολιτών και στους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου.

Εκτός από τις νομικές υποθέσεις, ο ουκρανικός ενεργειακός τομέας πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από την εκστρατεία που έχει εξαπολύσει η Ρωσία με πυραύλους και drones, που έχουν βυθίσει μεγάλο μέρος της Ουκρανίας στο σκοτάδι.

Ο τελευταίος μαζικός βομβαρδισμός στην πρωτεύουσα χθες, Παρασκευή, προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων καθώς ένας τραυματίας υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

 

