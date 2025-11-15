Βελεστίνο: Ο οδηγός του λεωφορείου έκανε ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο – «Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια, πανικός» 

Βελεστίνο: Ο οδηγός του λεωφορείου έκανε ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο – «Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια, πανικός» 

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας» αναφέρουν οι γυναίκες που επέβαιναν στο λεωφορείο που το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) εξετράπη της πορείας του, στο ύψος του Ριζόμυλου Βόλου, και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφριά 13 από αυτές και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Συνολικά 30 γυναίκες από την Λάρισα που πήγαιναν για προσκύνημα στα Κανάλια της Μαγνησίας επέβαιναν στο λεωφορείο. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με θλάσεις και ελαφρά χτυπήματα οι 13 από αυτές και όλες υποβλήθηκαν σε αξονική και σε περιποίηση των τραυμάτων τους, σύμφωνα με το gegonota.news.

«Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο. Όσες ήταν από την δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι αλλά και γιατί εμείς που ήμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους. Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός» αναφέρουν στο ίδιο τοπικό μέσο, προσθέτοντας ότι:

«Ο οδηγός ήταν ψύχραιμος, μας έβγαλε μια-μια από το πούλμαν με προσοχή και τον ευχαριστούμε. Έχει ο άνθρωπος καινούργιο λεωφορείο και μας πήγαινε στο προσκύνημα».

 

Διερχόμενοι από το σημείο, όπως περιέγραψαν στο taxydromos.gr, αναγκάστηκαν να σπάσουν το πίσω παρμπρίζ του λεωφορείου προκειμένου να μπορέσουν να βγουν από μέσα οι εγκλωβισμένες επιβάτιδες που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Σημειώνεται πως κάποιοι εκ των 30 επιβατών, ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία για το συμβάν με κλήση μέσω του 112.

 

