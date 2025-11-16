Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: Για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο – Μένει ακόμα ανοιχτή η πληγή της Κύπρου

Τον αποτροπιασμό του για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων και σε μη στρατιωτικές υποδομές με θύματα αμάχους, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στις δηλώσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό και όπως γνωρίζετε η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή στο έδαφός της. Συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση η οποία παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας και μετείχε έμπρακτα στη στήριξη του λαού σας μαζί με όλο τον δυτικό κόσμο. Πρόκειται για μια στάση αρχής η οποία πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αλλά και στο διεθνές δίκαιο, συνεπή όμως και με την πεποίθησή μας ότι η χρήση ένοπλης βίας δεν μπορεί να είναι ανεκτή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο και κάθε παράνομο τετελεσμένο θα μας βρίσκει πάντα στην αντίθετη πλευρά. Το λέω αυτό έχοντας επίγνωση της σημασίας του για ένα Έθνος καθώς και για το δικό μας όπου μένει ακόμα ανοιχτή η πληγή της Κύπρου, της εισβολής και της παράνομης κατοχής 51 χρόνια μετά μέχρι και σήμερα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως είναι επόμενο να είμαστε υπέρ της άνευ όρων κατάπαυση των πράξεων. «Και φυσικά αναζητάμε τη δικαίωση του αγώνα σας για μια δίκαιη ειρήνη, συνεχίζουμε να ενισχύουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τη γενναία αντίσταση του λαού της Ουκρανίας, να τον στηρίζουμε σε όλα τα Φόρα και ειδικότερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του οποίου η Ελλάδα είναι σήμερα μη μόνιμο μέλος, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως στις διαδικασίες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Ουκρανίας ο πρωθυπουργός συνέχισε: «Να είστε βέβαιος κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Βολοντίμιρ, ότι στην Αθήνα έχετε έναν σταθερό σύμμαχο. Το έχουμε άλλωστε αποδείξει εφαρμόζοντας το σύνολο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, παρά το μη αμελητέο οικονομικό τους κόστος, ενώ ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία στην οποία πάντως είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι οι σχέσεις των δύο χωρών αποκτούν τώρα μια νέα κρίσιμη πτυχή, αυτή της νέας ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας που χαράσσεται από το νότο προς το βορρά, από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία μέσω του υπό διαμόρφωση Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και του διασυνδετήριου άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού.

«Έτσι η Ουκρανία αποκτά άμεσα πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας ενώ η Ελλάδα καθίσταται πλέον κόμβος τροφοδοσίας της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο τώρα γίνεται εφικτό μετά από πολύ συστηματική δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης, χάρη στη γεωγραφική θέση, τις υποδομές αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδος, κυρίως αυτές που συνάφθηκαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής υπουργικής συνάντησης για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία μόλις την περασμένη εβδομάδα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε πως αυτές οι συμφωνίες δηλώνουν ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη δήλωση πρόθεσης για τη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου που υπέγραψαν η ΔΕΠΑ και η Neftogaz για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός δύσκολου χειμώνα. «Αυτή η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια και σε εφαρμογή των συμφωνιών της προηγούμενης εβδομάδας για την εξασφάλιση και τροφοδοσία αμερικάνικου φυσικού αερίου. Μιλάμε ουσιαστικά για την άμεση ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα θέλω να κάνω και μια μνεία στη συμφωνία την οποία υπέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Ucranico Energy. Σηματοδοτεί και αυτή την πρόσθετη υλοποίηση ενός έργου αντλησιοταμίευσης το οποίο θα σταθεροποιήσει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα έτσι καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας και αναμφίβολα όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται μεταμφιεσμένο στην ήπειρό μας, με τη χώρα μας να πρωταγωνιστεί στις περιφερειακές πρωτοβουλίες με αυτόν τον στόχο, έχοντας ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη, το σημείο «κλειδί», από το οποίο εξάλλου περνά ήδη συμμαχική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι συζήτησαν επίσης τους τρόπους περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, πάντα σε συνεργασία με τους εταίρους μας, καθώς και τις περαιτέρω προοπτικές της διμερούς συνεργασίας αλλά και για τη συνδρομή μας στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. «Οι ελληνικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία να συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτήν την τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας σας ώστε να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα τραύματα του πολέμου. Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα μέσω σύμπραξης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όσο και στα πεδία της ψηφιοποίησης της υγείας, της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων σας. Ας μου επιτραπεί μάλιστα να επαναλάβω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας για την Οδησσό. Την έχω επισκεφθεί εξάλλου αγαπητέ Βολοντίμιρ δύο φορές. Είναι μια πόλη σύμβολο με ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, θα είναι ταυτόχρονα μια πόλη έμπνευση των Ουκρανών, μια πόλη γέφυρα ανάμεσα στη μαύρη θάλασσα, την κεντρική Ευρώπη και τη Μεσόγειο αλλά είναι και μια πόλη νήμα η οποία ενώνει την Ελλάδα με την Ουκρανία. Θα έλεγα ότι είναι μια φυσική συνέχεια της ιστορίας η οποία συνέδεσε τους λαούς μας στο πέρασμα του χρόνου. Έλληνες έζησαν εκεί αιώνες στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, πρόκοψαν και προσέφεραν εκεί. Οι σχέσεις συνεπώς έχουν πολύ ισχυρές ρίζες σήμερα, ενισχύονται και εξελίσσονται και θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο αφού κλείσει αυτό το κεφάλαιο», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως οι γυναίκες και οι άντρες της Ουκρανίας πολεμούν εδώ και σχεδόν 4 χρόνια με απαράμιλλη γενναιότητα για την ελευθερία τους, κερδίζοντας καθημερινά τον σεβασμό και τον θαυμασμό μας, δίνοντας μαθήματα γενναιότητας και ανθεκτικότητας και εμπνέοντας κάθε δημοκρατικό πολίτη από άκρη σε άκρη της Ευρώπης. «Ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι και θα εξακολουθεί να είναι μαζί τους», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και κλείνοντας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών που, όπως είπε, σήμερα επιβεβαίωσαν την προοπτική μιας αμοιβαίας σύμπλευσης, πολιτικής, οικονομικής και της ιδιαίτερα σημαντικής ενεργειακής.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παραγωγική και ουσιαστική μας συνάντηση και πάλι καλωσόρισες στην Αθήνα», είπε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Ουκρανίας.

Ζελένσκι: Ευχαριστούμε την Ελλάδα και τον Τραμπ

Από την πλευρά του, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη στήριξη της Ελλάδας. Κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπούν τις κρίσιμες υποδομές. Οι περισσότεροι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, οι πηγές του αερίου έχουν γίνει στόχοι για τους βαλλιστικούς πυραύλους.

«Η συνεργασία μας είναι ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου. Αγαπητέ φίλε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, εσάς και όσους μετείχαν στο να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο», είπε.

Είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο τρίμηνο θα εφαρμοστεί το σχέδιο. Επομένως, έχουμε συμφωνήσει και για άλλες προμήθειες αερίου. Υπάρχουν συμφωνίες, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ευχαριστούμε και τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης να συνεχίσει η άσκηση πίεσης προς τη ρωσική πλευρά. «Η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την Ελλάδα, που στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας για να επιστρέψουν τα απαχθέντα παιδιά στην Ουκρανία, για τους αιχμαλώτους πολέμου από το 2014, που είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από τότε προσπαθούμε να γυρίσουμε τα παιδιά και τους ενήλικες στο σπίτι», είπε.

Επίσης, ευχαρίστησε για τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία. «Περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Παρουσιάσαμε τις δυνατότητές μας στις σύγχρονες παραγωγές των αμυντικών όπλων. Η Ουκρανία αμύνεται, αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα όπου μπορούμε να συνεργαστούμε», τόνισε.

Νωρίτερα, κατά την υποδοχή του κ. Ζελένσκι ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στη σταθερή στήριξη της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη χώρα σας και τον λαό σας με κάθε τρόπο. Θα υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες σε ό,τι αφορά την προμήθεια της Ουκρανίας με φυσικό αέριο από την Ελλάδα. Ουσιαστικά ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας τον δύσκολο αυτό χειμώνα».

Από την πλευρά του, ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αναμένεται να έχει έναν δύσκολο χειμώνα. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας, αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με καθημερινές επιθέσεις κατά αμάχων», είπε.