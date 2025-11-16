Πρέβεζα: Στο νοσοκομείο ανήλικη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος 

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας. Ο άνδρας κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης ανήλικης, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σήμερα πρώτες πρωινές ώρες, συνελήφθη ο ημεδαπός, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου, όπως προέκυψε, η ανήλικη είχε καταναλώσει νωρίτερα αλκοόλ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.