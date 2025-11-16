ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει τα κυριακάτικα μακροσκελή σημειώματα, κάθε φορά εκτίθεται όλο και περισσότερο

«Είναι πια αδιαμφισβήτητο: ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει τα κυριακάτικα μακροσκελή σημειώματα, γιατί, κάθε φορά, εκτίθεται όλο και περισσότερο. Εκτίθεται, γιατί αποδεικνύει πόσο μακριά βρίσκεται από την πραγματικότητα των πολιτών, αυτοθαυμαζόμενος για τα «επιτεύγματα» της κυβέρνησής του, αγνοώντας πλήρως και συστηματικά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού.

«Είναι εξωφρενικό ότι ξεκινάει με αναφορά στην κλιματική κρίση, ενώ λείπει από την COP30, τη διάσκεψη για το κλίμα που διεξάγεται στη Βραζιλία, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ και του «drill baby drill». Δεν είναι απλά υποκριτής, είναι επικίνδυνος.

⁠⁠Στη συνέχεια, πανηγυρίζει για την αναβάθμιση της οικονομίας από τη Fitch, τολμώντας μάλιστα να κάνει και αναφορά στην οδυνηρή περίοδο των μνημονίων, ξεχνώντας ότι ήταν η παράταξή του, το κόμμα του, που οδήγησε τη χώρα στην κρίση. Θεωρεί ότι έχει ξεχάσει κανείς τα δίδυμα ελλείμματα των κυβερνήσεων της ΝΔ και τη συνολική πορεία προς τη χρεοκοπία; Θα πει επιτέλους κάτι για την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης εκτός από το ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ; Θα κάνει απολογισμό των αποτυχημένων πολιτικών του εδώ και μήνες;

⁠Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνει από αυτά: σήμερα πανηγυρίζει για την αύξηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και υπόσχεται ξανά στους αγρότες πως θα πληρωθούν ως το τέλος του έτους κάποιες ενισχύσεις. Κι έχει το θράσος να λέει πως «ο αγροτικός κόσμος έχει κεντρικό ρόλο στο σχέδιό μας για την ανάπτυξη», όταν έχει ξεσηκώσει εναντίον όλη την αγροτιά εναντίον του: για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη διαρκή αναβολή των ενισχύσεων, για την ακρίβεια στο κόστος παραγωγής, για την καταστροφική αντιμετώπιση της επιδημίας ευλογιάς. Αυτοκριτική; Καμία!» συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«⁠Ο πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει καταλάβει τίποτα, ούτε για την στεγαστική κρίση. Τα ενοίκια καλπάζουν με αύξηση στο 8,5%, αλλά αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης περιορίζεται να μας πει για τις κατοικίες για τους στρατιωτικούς που θα χτιστούν ως το 2040.

Για την Δημόσια Υγεία ουδέν σχόλιο, παραπέμπουμε τον κ. Μητσοτάκη να μελετήσει προσεκτικά την νέα έκθεση του ΟΟΣΑ «Η Υγεία με μια ματιά στην Ελλάδα», και να μην κάνει copy – paste τα σημειώματα που του ετοιμάζει ο αντιπρόεδρος του κόμματός του».

 

15:13 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

14:49 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

14:10 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

13:54 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

