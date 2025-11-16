Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Νεκρός οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αγροτικό 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Νάξο το μεσημέρι του Σαββάτου, με έναν νεκρό.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στο 3ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Χώρας Νάξου – Εγγαρών στο ύψος του ΚΤΕΟ, έπειτα από σύγκρουση δίκυκλης μηχανής με αγροτικό όχημα – φορτηγάκι.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ακαριαία ο 82χρονος οδηγός του δίκυκλου, ο οποίος είναι Γερμανός υπήκοος που διέμενε μόνιμα στη Νάξο, όπως μεταδίδει το cyclades24.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν και ο σοβαρός τραυματισμός του 80χρονου οδηγού του αγροτικού οχήματος, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες και νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, ωστόσο, την Κυριακή διακομίστηκε με ελικόπτερο προκειμένου να νοσηλευτεί σε μονάδα της Αττικής.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.