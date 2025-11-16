Μητσοτάκης για Δημήτρη Σταμάτη: «Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον πρώην υπουργό και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Σταμάτη, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει: «Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο».

Και συνεχίζει: «Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Δείτε την ανάρτηση: