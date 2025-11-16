Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη: Να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία που ξεκίνησε τον πόλεμο, και έκανε τα πάντα για να παραταθεί

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης Ζελένσκι

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις δηλώσεις του ευχαρίστησε την Ελλάδα εκ μέρους του ουκρανικού λαού για τη στήριξή της στον αγώνα της Ουκρανίας για εθνική ακεραιότητα και ανεξαρτησία, για να είναι δυνατή η ειρήνη.

Χαρακτήρισε «πολύ σημαντικές» τις συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις προμήθειες αερίου στην Ουκρανία, και σημείωσε ότι κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπάνε τις κρίσιμες υποδομές της χώρας του.

«Οι περισσότερες πηγές του αερίου έγιναν στόχοι ρωσικών και κορεατικών πυραύλων και drone. Ανανεώνουμε κάθε φορά τις υποδομές μας τις οποίες καταστρέφουν οι Ρώσοι αλλά απαιτείται χρόνος και εξοπλισμός» είπε ο κ. Ζελένσκι. Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία με την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου για τη στήριξη της Ουκρανίας με αέριο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Ευχαρίστησε εκ νέου όσους συμμετείχαν στις συνομιλίες και είπε ότι τον Ιανουάριο ξεκινά η προμήθεια αερίου, ενώ έχουν κανονιστεί και πολύ γρήγορες προμήθειες αερίου επίσης. Ο κ. Ζελένσκι είπε ακόμη ότι υπάρχουν συμφωνίες ήδη έτοιμες και ευχαρίστησε τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που συνέβαλαν όπως είπε, για να γίνει πραγματικότητα μέσω της Ελλάδας, η προμήθεια της Ουκρανίας με αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την κατάσταση στο μέτωπο και για τις προοπτικές για να κλείσει διπλωματικά αυτός ο πόλεμος.

«Η θέση κλειδί είναι η συνέχιση πίεσης προς τη Ρωσία η οποία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, και έκανε τα πάντα για να παραταθεί. Όλες οι δυνατότητες για κατάπαυση πυρός απορρίφθηκαν από τη Ρωσία. Οπότε η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε ευχαριστημένοι από τη στάση της Ελλάδας για τη στήριξη των σχετικών αποφάσεων της ΕΕ» είπε ο κ. Ζελένσκι.

Προσέθεσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες «για να γυρίσουν τα απαχθέντα, από τους Ρώσους, παιδιά, στην Ουκρανία» ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της επιστροφής των αιχμαλώτων πολέμου, το οποίο όπως είπε «είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για μας» και σημείωσε ότι υπάρχουν αιχμάλωτοι που «κρατούνται από το 2014 τότε που ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας».

Είπε ότι είναι έτοιμος να δώσει όλα τα ονόματα των αιχμαλώτων και δήλωσε πως θα είναι ευγνώμων στην Ελλάδα εάν βοηθήσει και σε αυτό, ώστε να επιστρέψουν οι αιχμάλωτοι στο σπίτι.

Τέλος ευχαρίστησε για την στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, και τόνισε ότι περιμένει από την Ελλάδα τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών, προσθέτοντας ότι παρουσίασε σήμερα τις δυνατότητες της χώρας του για σύγχρονες παραγωγές αμυντικών όπλων. «Η Ουκρανία αμύνεται σε αυτόν τον πόλεμο αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε» είπε και έκλεισε τις δηλώσεις του αναφωνώντας «δόξα στην Ουκρανία».

 

16:18 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Εκατομμύρια πολίτες καλούνται να γίνουν Χάρι Πότερ για να τα βγάλουν πέρα  

«Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσα για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος την Παρ...
16:12 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

ΝΔ για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη: Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αφοσίωση και εντιμότητα  

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή και Υπουργό Δημήτρη ...
15:13 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για Δημήτρη Σταμάτη: «Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον πρώην υπουργό και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη...
14:49 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στην Ελλάδα – Ζελένσκι: Είναι πολύ σημαντική η στήριξή σας

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος είχε συνάντ...
