Άλλες 2 σοροί εντοπίστηκαν να επιπλέουν στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου 

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 14:00 στη Γαύδο, όταν δύο σοροί ανθρώπων εντοπίστηκαν να πλέουν στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία αγνοουμένων από το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια του ακριτικού νησιού, όπως μεταδίδει το neakriti.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση και στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες οι σοροί κατέληξαν στη θάλασσα.