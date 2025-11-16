Άλλες 2 σοροί εντοπίστηκαν να επιπλέουν στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 14:00 στη Γαύδο, όταν δύο σοροί ανθρώπων εντοπίστηκαν να πλέουν στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία αγνοουμένων από το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια του ακριτικού νησιού, όπως μεταδίδει το neakriti.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση και στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες οι σοροί κατέληξαν στη θάλασσα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Για την σοκολάτα που δεν έφαγα ποτέ, δεν έφταιξα εγώ!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Προέδρου του Συλλόγου Διαβητικών ...

Η Gwyneth Paltrow αποκαλύπτει ότι κάνει εμμονικές σκέψεις – Πώς αντιμετωπίζει το άγχος;

Αυτή είναι η λίστα με τους φόρους που μειώνονται από το 2026

Μετρό-Πολυτεχνείο: Αυτοί είναι οι σταθμοί που θα κλείσουν αύριο

Πώς να ενεργοποιήσεις το Secure Boot στα Windows 11 για μέγιστη προστασία του υπολογιστή σου

Ο ήλιος εκτόξευσε τη 2η ισχυρότερη έκλαμψη του 2025 – Προκλήθηκαν ραδιοφωνικές διακοπές στην Αφρική
περισσότερα
15:48 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

ΟΑΣΑ: Μεταβολές στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού για την επέτειο του Πολυτεχνείου  

Μεταβολές έχουν τεθεί σε ισχύ, από χθες Σάββατο και θα έως την Τρίτη και ώρα 06:00, στη λειτου...
15:23 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Στο νοσοκομείο ανήλικη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος 

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου αστυνομικοί του Τ...
15:05 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Νεκρός οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αγροτικό 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Νάξο το μεσημέρι του Σαββάτου, με έναν νεκρό. Συγκεκριμένα, τ...
14:57 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς – Βίντεο ντοκουμέντα

Εντυπωσιακά βίντεο ντοκουμέντα από την αστυνομική επιχείρηση που στήθηκε για τη σύλληψη των με...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα