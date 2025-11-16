Τηλεφωνικές απάτες: Ο ρόλος της πασίγνωστης αθλήτριας στο κύκλωμα και ο διάλογος που την «έκαψε» – «Άφησα τα λεφτά στο σπίτι»

Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι γνωστή πρώην αθλήτρια της ενόργανης με διακρίσεις εμπλέκεται και η ίδια και ο αδελφός της στο κύκλωμα με απάτες κατά πολιτών με τη συμμετοχή Ρομά, οι οποίοι παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.

Οι δράστες είχαν διαπράξει περισσότερες από 5.000 απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών. Παρίσταναν τους λογιστές και δημόσιους λειτουργούς, και κατάφερναν να εισβάλλουν στα σπίτια και άρπαζαν ότι έβρισκαν. Σε άλλες περιπτώσεις πίσω από το ακουστικό έπειθαν τα θύματα τους και τους αποσπούσαν τους κωδικούς τραπέζης. Τα κέρδη τους, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεπερνούν τα 35.000.000 ευρώ.

Ανάμεσα μάλιστα στους 44 συλληφθέντες και τα υπόλοιπα 96 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται και μια πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με διακρίσεις και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα και το Πεκίνο.

«Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Θεωρώ ότι με βάση την προσωπικότητα της συγκεκριμένης αθλήτριας να συμπεριλαμβάνεται το όνομα της σε κάτι τέτοιο και η ίδια της η προσωπικότητα, ίσως μάλλον έχει αναμιχθεί και λάθος το όνομα της σε κάτι τέτοιο», δήλωσε συναθλήτριά της στο Mega.

Ο ρόλος της αθλήτριας στη σπείρα

Η 37χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα καθώς ο αδελφός της που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην ιεραρχία φέρεται να τη «χρησιμοποιούσε» για να νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε.

Οι διάλογοι του αδελφού της με μέλος της οργάνωσης είναι αποκαλυπτικοί.

Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

Αδελφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;

Αδελφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;

Αδελφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.

Η πρωταθλήτρια ενόργανης πάντως αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στη δράση της σπείρας. Ωστόσο, το MEGA παρουσιάζει μία από τις συνομιλίες που «έκαψε» την πασίγνωστη αθλήτρια της ενόργανης και αποκάλυψε την εμπλοκή της στο τεράστιο κύκλωμα.

37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

37χρονη αθλήτρια: Όχι.

Αδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Είχε καταγγείλει στο παρελθόν κακοποιητικές συμπεριφορές στη διάρκεια των προπονήσεων

Πριν από λίγα χρόνια η 37χρονη κατηγορούμενη, είχε καταγγείλει μαζί με άλλους αθλητές κακοποιητικές συμπεριφορές στη διάρκεια των προπονήσεών τους.

«Οι τιμωρίες ήταν για έναν λόγο των κιλών. Έβλεπα πάρα πολύ ξύλο να σκίζονται μπλούζες από τα τραβήγματα πολύ κακή μεταχείριση οπότε φοβήθηκα και εγώ και δεν ήθελα να ξαναπάω στο γυμναστήριο», είχε πει.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής εκτιμούν ότι έχει αποκαλυφθεί έως τώρα μόνο το 20% της δράσης της εγκληματικής ομάδας, καθώς πολλά θύματα δεν προχώρησαν ποτέ σε καταγγελία.

Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση του κυκλώματος

Την ίδια ώρα, στο ένα από τα νέα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα, ένας νεαρός με μαύρα γυαλιά ηλίου και κουκούλα, μπαίνει στο διαμέρισμα ηλικιωμένης που έχει πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης, παραμένει 10 λεπτά, παίρνει χρήματα και κοσμήματα και φεύγει σαν κύριος.

Σε άλλο βίντεο, εισπράκτορας του κυκλώματος που προσποιείται τον διανομέα, παραλαμβάνει χρήματα και χρυσαφικά από ηλικιωμένη η οποία έχει βγει στο δρόμο.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Παράλληλα, εντυπωσιακά βίντεο ντοκουμέντα από την αστυνομική επιχείρηση που στήθηκε για τη σύλληψη των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, παριστάνοντας, μεταξύ άλλων τους δημόσιους υπαλλήλους ή τους λογιστές, είδαν νωρίτερα σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Τα βίντεο καταγράφουν στιγμιότυπα από drone από την αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς για την εξάρθρωση του κυκλώματος.