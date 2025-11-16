Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα θύματα των τροχαίων: «Ο Γιάννης δεν έζησε τον θάνατό του, τον ζούμε εμείς» – Τραγικές ιστορίες πίσω από τους νεκρούς

Σήμερα (16/11) είναι Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων και μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους σε τροχαία δυστυχήματα μιλούν για την καθημερινή μάχη με τον θάνατο.

10 Φεβρουαρίου του 2025. Ο γιος της Μαργαρίτας Κουτσανέλλου, 24 ετών, πήγε με την μηχανή του να βρει μία φίλη του. Ήταν χαρούμενος, φορούσε το κράνος του. Στη διασταύρωση Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Αλεξάνδρου πέρασε με πράσινο. Μέχρι που του έκοψε κάθετα την πορεία αυτοκίνητο που είχε κολλήσει στην κίνηση.

«Ο Γιάννης δεν έζησε τον θάνατο του, τον ζούμε εμείς, αυτό πείτε μου τώρα, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να ζεις κάθε μέρα τον θάνατο», λέει στο Mega η Μαργαρίτα Κουτσανέλλου. «Σηκώθηκα να πάω στο Γεννηματά, εκεί μου είπε ο πατέρας του Γιάννη ότι ο Γιάννης είναι σκοτωμένος, σκοτώθηκε εδώ επί τόπου»

«Σκοτώθηκαν στον δρόμο, αγνοήθηκαν από την κοινωνία»

«Σκοτώθηκαν στον δρόμο – Αγνοήθηκαν από την κοινωνία – Ποδοπατήθηκαν από τη Δικαιοσύνη». Αυτό είναι το μήνυμα του Πανελληνίου Συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα» για την Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων.

«Στο πανό που δείξαμε έχει 158 θύματα, τα περισσότερα είναι δεδικασμένες υποθέσεις σε μία μόνο περίπτωση μπήκε κάποιος φυλακή για έξι μήνες επειδή σκότωσε δύο ανθρώπους και σε έναν πήραν το δίπλωμα για έξι μήνες σε τροχαίο με εγκατάλειψη», λέει ο Γιώργος Κουβίδης, πρόεδρος και μέλος συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα».

Από το 2021 έως και το 2024, ο αριθμός των θυμάτων πανελληνίως ξεπερνά κάθε χρόνο τους 600. Μέσα σε τέσσερα χρόνια υπήρξαν 2.580 νεκροί στην άσφαλτο.

Συγκεκριμένα, από Ιανουάριο έως και Οκτώβριο, τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα έχουν μειωθεί κατά 18% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 460 νεκροί στην άσφαλτο το 2025, 566 το 2024.

«Να συνειδητοποιήσουν το πόσο σημαντικοί είναι οι ίδιοι για τον εαυτό τους και την οικογένεια τους, αυτό που λέμε αυτοεκτίμηση, και ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί ένα τροχαίο αν δεν προσέξουμε ειδικά το οινόπνευμα στους νέους ανθρώπους που βγαίνουν να διασκεδάσουν», λέει ο Ιωάννης Τριπολίτης, μέλος συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα».

Στην εκδήλωση του συλλόγου στην Πλατεία Ναυαρίνου στήθηκαν 60 λευκά μπαλόνια, τόσα όσα είναι τα θύματα από τροχαία κάθε μήνα στην Ελλάδα.

«Οι έλεγχοι πού είναι; Ο άνθρωπος με παρακάλια δεν αλλάζει συμπεριφορά, άρα κάποιος πρέπει να τον αναγκάσει να συμμορφωθεί. Το υπουργείο Δικαιοσύνης 3,5 χρόνια τώρα μας αφήνει κάθε μέρα σε αργό θάνατο», λέει η Φωτεινή Σιέκου, μητέρα θύματος τροχαίου.

Oι συγγενείς θυμάτων ζητούν περισσότερους ελέγχους, ταχύτητες έως και 30χλμ στον αστικό ιστό, πρόληψη, ενημέρωση και ταχύτερη δικαιοσύνη με πιο αυστηρές ποινές.