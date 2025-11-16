Ροδόπη: Αυτοκίνητο που μετέφερε παράνομους μετανάστες έπεσε σε χαράδρα – Νεκρό ένα άτομο

Enikos Newsroom

κοινωνία

EKAB- ασθενοφόρο

Σε χαράδρα έπεσε αυτοκίνητο που μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες, χθες (15/11) το απόγευμα σε δασική περιοχή της Ροδόπης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν το αυτοκίνητο που εξετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, ενός μη νόμιμου μετανάστη, καθώς επίσης και τον τραυματισμό τριών μη νόμιμων μεταναστών, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

Από το Τμήμα Συνοριακής Σαπών, σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

