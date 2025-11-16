«Το παιδί»: Το χτίσιμο ενός φράγματος προκαλεί πανικό στο χωριό – Οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της μαύρης κοινωνικής κωμωδίας «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 17 έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στις 23:00.

Η Μαίρη και η Μίνα καλούνται να πάρουν μια απόφαση για το μέλλον της σχέσης τους με τον Φώντα. Η Άρτεμις, ο Δημήτρης και η Βάνα προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ της αποκάλυψης πως ο Γερμανός είναι ο ληστής της τράπεζας. Τέλος, το χωριό πανικοβάλλεται μετά την ανακοίνωση του Πάκη για το χτίσιμο ενός φράγματος, αλλά και για τη μετάθεση του Παπά στον Έβρο.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου – Eπεισόδιο 35o

Η Άρτεμις παλεύει να κρατήσει την ψυχραιμία της στο τραπέζι με τον Πέτρο, όσο η Βάνα συνεχώς εκτροχιάζει τη συζήτηση. Η Μαίρη και η Μίνα καλούνται να πάρουν μια απόφαση για το μέλλον της σχέσης τους με τον Φώντα, ενώ ο Παπάς ενημερώνει την Τιτίκα πως έχει κληθεί από τη Μητρόπολη. Την ίδια στιγμή, η Βάνα και η Ευαγγελία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια της «Ρένας». Η Ελένη βιώνει για πρώτη φορά τι σημαίνει να χάνεις τον έλεγχο. Παράλληλα, ο Δημήτρης υποψιάζεται ποιος βρίσκεται πίσω από τη ληστεία στο Κρανίδι, ενώ η Βάνα σιγουρεύεται πως ο ληστής είναι ο Γερμανός.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου – Eπεισόδιο 36o

Η Άρτεμις, ο Δημήτρης και η Βάνα προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ της αποκάλυψης πως ο Γερμανός είναι ο ληστής της τράπεζας. Ο Δημήτρης συναντά τον Ιβάν και οι δυο τους έχουν μια συγκινητική συζήτηση για όσα έχουν περάσει. Την ίδια στιγμή, η Σίσσυ παθαίνει κρίση πανικού όταν της αλλάζουν ατάκα στο γύρισμα, ενώ η Ιρίνα βάζει σκοπό να φτιάξει ντολμαδάκια, για να ζητήσει συγγνώμη από την Ευαγγελία. Παράλληλα, η Σοφία και ο Γιάννης αρχίζουν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί, ενώ ο Μιχαήλ μπλέκεται άθελά του σε μια νέα παρέα. Ο Πάκης ανακοινώνει κάτι που σπέρνει τον φόβο για το μέλλον του Νεοχωρίου.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 37o

Το χωριό βρίσκεται σε πανικό μετά την ανακοίνωση του Πάκη για το χτίσιμο ενός φράγματος, αλλά και για τη μετάθεση του Παπά στον Έβρο. Η Μαίρη και η Μίνα αναζητούν τρόπους για να σώσουν το χωριό. Ο Μιχαήλ περνάει όμορφα με τον Πέτρο και τον Θέμη, ξεχνώντας προσωρινά τον λόγο της παρουσίας του στο Νεοχώρι. Η Άρτεμις προσπαθεί να διαχειριστεί την παρουσία του τραυματισμένου Γερμανού στο σπίτι, ενώ η Ιρίνα κάνει μια συνεδρία life coaching με τη Σίσσυ. Την ίδια στιγμή, ο Θέμης και η Σίσσυ αρχίζουν να υποψιάζονται πως οι υπόλοιποι τους κρύβουν κάτι. Η Στράτος εντοπίζει ένα κρίσιμο στοιχείο που οδηγεί στον ληστή της τράπεζας, ενώ η Ιρίνα λαμβάνει δυσάρεστα νέα από την Αθήνα.

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου – Eπεισόδιο 38ο

Ο Ιβάν επισκέπτεται το σπίτι και μετά από μια ειλικρινή συζήτηση προτείνει στον Δημήτρη να φύγουν μαζί. Η Ιρίνα ζητά από τον Μιχαήλ να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις στην Ανάβυσσο και το άδειασμα των λογαριασμών της. Την ίδια στιγμή, ο Χρησόδημος οργανώνει απεργία για να αντιδράσουν στο φράγμα, το οποίο θα τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν το χωριό τους. Ο αμνήμον μπράβος φτάνει στο Νεοχώρi αναζητώντας την Ιρίνα, αλλά πέφτει πάνω στη Μαίρη και τη Μίνα που αποφασίζουν να τον βοηθήσουν. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένας ειδικός ερευνητής καταφθάνει στο χωριό για να εξιχνιάσει τη ληστεία της τράπεζας.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη