Το παιδί-επόμενα επεισόδια: Το χωριό μπαίνει… «Στην πίεση»

‘Ολες οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της μαύρης κοινωνικής κωμωδίας «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 10 έως και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 23:00.

Τι θα δούμε αναλυτικά στα επόμενα επεισόδια

 Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Μερικές βδομάδες αργότερα, ο Πάκης καταφθάνει στο χωριό απαιτώντας από τους χωριανούς να του αποδείξουν πως όντως κατέχουν το επίμαχο βίντεο με τη γυναίκα του Υπερπεριφερειάρχη. Το χωριό βρίσκεται «Στην πίεση».

Οι χωριανοί ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν το επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση», στο οποίο πήραν μέρος, λίγο καιρό πριν, με σκοπό να χρησιμοποιήσουν το χρηματικό έπαθλο για να καλύψουν μέρος της οικονομικής τρύπας του Υάκινθου.

Η Μαίρη και η Μίνα καταλήγουν αρχηγοί των δύο ομάδων, γεγονός που δημιουργεί μεταξύ τους ανταγωνισμό και φέρνει εντάσεις στις μεταξύ σχέσεις όλων των χωριανών.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 32o: Η Ιρίνα μαζί με την οικογένειά της μετακομίζει στο Νεοχώρι, ενώ το χωριό προετοιμάζεται για το πανηγύρι τρούφας που θα σώσει τον Παρασκευά από τα χρέη του Δήμου.

Η Άρτεμις πετυχαίνει την πρώτη ισοπαλία του Κεραυνού, ενώ παράλληλα αποφεύγει τα αιτήματα της Βάνας να φάνε όλοι μαζί με τον Πέτρο.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 33o: Η Ιρίνα εγκαθίσταται στο χωριό και κάνει προσπάθειες να πλησιάσει τον Δημήτρη.

Τα γυρίσματα της σειράς εποχής «Άγριες τριανταφυλλιές» προετοιμάζονται πυρετωδώς και όλοι διεκδικούν έναν μικρό ρόλο, όμως, μόνο μια ξεχωρίζει στα μάτια της βοηθού σκηνοθέτη.

Στο πανηγύρι, υπό τις μουσικές επιτυχίες του Φώντα Μητσαρέλου, οι χωριανοί διασκεδάζουν, αγνοώντας πως μια απειλητική σκοτεινή φιγούρα κάνει την εμφάνισή της στο χωριό.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 34ο: Η Άρτεμις ετοιμάζεται για το τραπέζωμα με τον Πέτρο, ενώ η Σίσσυ αγχώνεται για την εμφάνισή της στην σειρά εποχής.

Στο χωριό, καταφτάνει η πρωταγωνίστρια της σειράς, η Μαίρη Μηνά, και όλοι σπεύδουν να την υποδεχτούν με την Τιτίκα να αναλαμβάνει το χτένισμά της.

Η Βάνα συμμαχεί με την Ευαγγελία εναντίον της Ρένας όσο εκείνη προσπαθεί να προσεγγίσει τον Δημήτρη. Στο γήπεδο, η Σοφία γνωρίζει τον Γιάννη και έχουν μια έντονη συζήτηση.

Ο Θωμάς επισκέπτεται τον Παρασκευά φέρνοντας ένα νέο που βάζει τους χωριανούς σε μπελάδες. Εντωμεταξύ, μια ληστεία τράπεζας ταράσσει την Στράτο, αφού ο δράστης φαίνεται να κατευθύνεται τραυματισμένος προς το χωριό τους.

Δείτε το trailer της Δευτέρας

