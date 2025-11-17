Γερμανία: Εκατοντάδες πρόβατα πλημμύρισαν το κέντρο της Νυρεμβέργης

Οι κάτοικοι της Νυρεμβέργης αντίκρισαν ένα διαφορετικό σκηνικό την Κυριακή, όταν περίπου 600 πρόβατα πέρασαν μέσα από το κέντρο της πόλης, βελάζοντας και κινούμενα γρήγορα προς τα χειμερινά τους καταλύματα. Οι πεζοί άφησαν τον δρόμο στα ζώα, καθώς το κοπάδι του βοσκού Thomas Gackstatter έκανε τη διαδρομή που επαναλαμβάνει κάθε χρόνο και έχει εξελιχθεί σε δημοφιλές θέαμα.

Hundreds of sheep head through the German city of Nuremberg to their winter pastures. It's a trip of over 10 km which takes the flock through the central market square as part of a popular annual tradition. pic.twitter.com/erCEcTR4P5 — Sky News (@SkyNews) November 16, 2025

Οι περαστικοί στάθηκαν κατά μήκος των δρόμων με τα κινητά στο χέρι για να καταγράψουν την εικόνα, την ώρα που τα πρόβατα κατευθύνονταν δυτικά της Νυρεμβέργης. Τα ζώα περνούν το καλοκαίρι σε διάφορα λιβάδια μέσα και γύρω από την πόλη, όπου χρησιμοποιούνται για να καθαρίζουν το γρασίδι, πριν οδηγηθούν στα χειμερινά βοσκοτόπια. Η διαδρομή τους ξεπερνά τα δέκα χιλιόμετρα και περνά μέσα από την κεντρική πλατεία Hauptmarkt, κάτι που –σύμφωνα με τον Gackstatter– δεν συμβαίνει σε καμία άλλη μεγάλη πόλη στη Γερμανία, η οποία αριθμεί περίπου 540.000 κατοίκους.

Schafe ziehen durch Nürnberger Innenstadt Nein, das ist keine Schafdemo gegen unsere Regierung – obwohl die Idee an sich eigentlich nicht so verkehrt wäre. Tatsächlich ziehen heute, wie auch jeden Herbst, etwa 600 Schafe durch die Nürnberger Innenstadt in ihr Winterquartier im… pic.twitter.com/KfqBL5cWLf — Dr. Buzz (@DrBuzzzzz) November 16, 2025

Πριν ξεκινήσει το πέρασμα του κοπαδιού, οι δημοτικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να κρατήσουν τον δρόμο ελεύθερο και να απομακρύνουν τα σκυλιά, ενώ απαγόρευσαν τη χρήση drones για λόγους ασφαλείας. Η Νυρεμβέργη δεν είναι η μοναδική πόλη όπου τα πρόβατα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό δημόσιων χώρων. Παρόμοιες πρακτικές εφαρμόζονται σε περιοχές του Βερολίνου, του Πότσνταμ, του Άουγκσμπουργκ, του Ουλμ και άλλων πόλεων, καθώς το αργό μάσημα των ζώων βοηθά σημαντικά στη φροντίδα του γρασιδιού, ενισχύει τη βιοποικιλότητα και μειώνει το κόστος συντήρησης για τους δήμους. Για τους βοσκούς, αυτή η συνεργασία προσφέρει πολύτιμους χώρους σε μια εποχή που οι ανοιχτές εκτάσεις γίνονται ολοένα και πιο λίγες.

Πηγή: Associated Press