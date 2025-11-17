Γερμανία: Εκατοντάδες πρόβατα πλημμύρισαν το κέντρο της Νυρεμβέργης

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Εκατοντάδες πρόβατα πλημμύρισαν το κέντρο της Νυρεμβέργης

Οι κάτοικοι της Νυρεμβέργης αντίκρισαν ένα διαφορετικό σκηνικό την Κυριακή, όταν περίπου 600 πρόβατα πέρασαν μέσα από το κέντρο της πόλης, βελάζοντας και κινούμενα γρήγορα προς τα χειμερινά τους καταλύματα. Οι πεζοί άφησαν τον δρόμο στα ζώα, καθώς το κοπάδι του βοσκού Thomas Gackstatter έκανε τη διαδρομή που επαναλαμβάνει κάθε χρόνο και έχει εξελιχθεί σε δημοφιλές θέαμα.

Οι περαστικοί στάθηκαν κατά μήκος των δρόμων με τα κινητά στο χέρι για να καταγράψουν την εικόνα, την ώρα που τα πρόβατα κατευθύνονταν δυτικά της Νυρεμβέργης. Τα ζώα περνούν το καλοκαίρι σε διάφορα λιβάδια μέσα και γύρω από την πόλη, όπου χρησιμοποιούνται για να καθαρίζουν το γρασίδι, πριν οδηγηθούν στα χειμερινά βοσκοτόπια. Η διαδρομή τους ξεπερνά τα δέκα χιλιόμετρα και περνά μέσα από την κεντρική πλατεία Hauptmarkt, κάτι που –σύμφωνα με τον Gackstatter– δεν συμβαίνει σε καμία άλλη μεγάλη πόλη στη Γερμανία, η οποία αριθμεί περίπου 540.000 κατοίκους.

Πριν ξεκινήσει το πέρασμα του κοπαδιού, οι δημοτικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να κρατήσουν τον δρόμο ελεύθερο και να απομακρύνουν τα σκυλιά, ενώ απαγόρευσαν τη χρήση drones για λόγους ασφαλείας. Η Νυρεμβέργη δεν είναι η μοναδική πόλη όπου τα πρόβατα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό δημόσιων χώρων. Παρόμοιες πρακτικές εφαρμόζονται σε περιοχές του Βερολίνου, του Πότσνταμ, του Άουγκσμπουργκ, του Ουλμ και άλλων πόλεων, καθώς το αργό μάσημα των ζώων βοηθά σημαντικά στη φροντίδα του γρασιδιού, ενισχύει τη βιοποικιλότητα και μειώνει το κόστος συντήρησης για τους δήμους. Για τους βοσκούς, αυτή η συνεργασία προσφέρει πολύτιμους χώρους σε μια εποχή που οι ανοιχτές εκτάσεις γίνονται ολοένα και πιο λίγες.

Πηγή: Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η ιδανική ώρα για σεξ που αυξάνει την πιθανότητα να πάρετε προαγωγή και αύξηση στον μισθό σας

Τριχόπτωση: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη μόνιμη αντιμετώπιση της – Ποιες φυσικές λύσεις υπάρχουν

Δήμος προχωράει σε νέες προσλήψεις – Όλες οι λεπτομέρειες

ΑΑΔΕ: Ποιες εταιρείες βρίσκονται στο στόχαστρο της Αρχής και γιατί

17 – 23 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή ημέρα του κάθε ζωδίου – «Η εβδομάδα φέρνει ένα νέο ξεκίνημα για όλους»

Το WhatsApp ενεργοποιεί συνομιλίες με τρίτες εφαρμογές στην Ευρώπη
περισσότερα
02:25 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Εκουαδόρ: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 10 τραυματίες έπειτα από ανατροπή λεωφορείου

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Σιμιατούγκ, στο κεντρικό Εκουαδόρ, όταν λεωφορείο α...
02:10 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

«Μύρισαν» Χριστούγεννα στο Παρίσι: Στόλισαν την Λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η λεωφόρος Champs-Élysées στο Παρίσι άνοιξε και φέτος τον εορταστικό κύκλο, καθώς η πόλη έδωσε...
01:40 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Λίβανος: Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με έναν νεκρό

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, θέατρο αέ...
23:40 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του από τη Ρωσίδα influencer σύντροφό του

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής της Ντινάμο Μόσχας, Μουμί Ενγκαμαλέ,...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα