Στην Ιταλία ο 17χρονος Μάριος για μεταμόσχευση – «Μακάρι να πάνε όλα καλά», εύχεται ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο ταξιδεύει στην Ιταλία με την ελπίδα να βρεθεί το μόσχευμα που μπορεί να του χαρίσει ξανά τη ζωή. Ο νεαρός, που γεννήθηκε με σπάνια πάθηση στο ήπαρ, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, ενώ έχει ήδη ενταχθεί στη λίστα υπέρ κατεπείγοντος λόγω σοβαρών επιπλοκών, οι οποίες – όπως υποστηρίζει η οικογένειά του – προκλήθηκαν από ιατρικά λάθη.

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, περιέγραψε με συγκίνηση τις δύσκολες ώρες που περνά η οικογένεια: «Πετάμε. Σε δέκα λεπτά έρχεται το ΕΚΑΒ και θα πάμε στον Άραξο να πετάξουμε από εκεί. Είναι διασωληνωμένος, θα τον συνοδέψουν σε αυτό το ταξίδι. Είναι αγωνιστής ο Μάριος. Είναι μουσικός, τραγουδάει. Έχει όνειρα πολλά».

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Μάριος είχε καταφέρει να ζει μια κανονική ζωή, να ολοκληρώσει το σχολείο και να εισαχθεί φέτος στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Πάτρας. Όμως, το καλοκαίρι ξεκίνησε μια δύσκολη πορεία που συνεχίζεται εδώ και πέντε μήνες.

Η μητέρα του θυμάται λόγια του γιου της που αποτυπώνουν τον πόνο που βίωσε: «Ο Μάριος πέρασε μία περιπέτεια που είναι πέντε μήνες τώρα. Θέλω να κρατήσετε μία φράση που είπε: “Έζησα την κόλαση πάνω στη γη”. Και η άλλη φράση του, πριν διασωληνωθεί, τραγουδούσε ότι “τώρα αρχίζουν τα δύσκολα”. Και είπε “μη φοβάσαι, θα πάνε όλα τέλεια”».

Η κ. Βέρρη καταγγέλλει ότι μια σειρά από ιατρικά λάθη οδήγησαν τον Μάριο στη σημερινή κατάσταση. Όπως υποστηρίζει, οι γιατροί έστειλαν δύο φορές αίτημα μεταμόσχευσης στον ΕΟΜ, το οποίο δεν εγκρίθηκε τότε. «Δεν τον έκανε άρρωστο η ασθένειά του. Ούτε τον έκανε ανάπηρο η αναπηρία του. Τον έκανε το σύστημα. Ο Μάριος χειροτέρευε και κανείς δεν έδινε σημασία. Πέντε μήνες ποτέ δεν μπήκε στη λίστα μεταμόσχευσης, ποτέ δεν έκαναν τα βασικά. Το Ρίο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο κόσμος, οι γιατροί, οι πάντες και τελικά ο ΕΟΜ δέχθηκε το αίτημα. Το έστειλε στην Ιταλία και οι Ιταλοί τον δέχθηκαν μέσα στη νύχτα. Το Τορίνο τον έχει ήδη εντάξει στη λίστα ως έξτρα επείγουσα μεταμόσχευση και γι’ αυτό πρέπει να φτάσει εκεί σήμερα».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε δημόσια ενημέρωση μέσα από το Χ: «Το αεροσκάφος με τον μικρό Μάριο αναχώρησε για Ιταλία στις 18:45. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρέξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση. Μακάρι να πάνε όλα καλά!».

Το βράδυ του Σαββάτου (15.11.2025), ο ΕΟΜ άναψε το «πράσινο φως» και οι γιατροί στην Ιταλία ενέταξαν τον Μάριο στη λίστα για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος. Η ελπίδα όλων είναι ο νεαρός φοιτητής να επιστρέψει στην Ελλάδα δυνατός και να συνεχίσει τα όνειρά του.