«Μύρισαν» Χριστούγεννα στο Παρίσι: Στόλισαν την Λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η λεωφόρος Champs-Élysées στο Παρίσι άνοιξε και φέτος τον εορταστικό κύκλο, καθώς η πόλη έδωσε επίσημα το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με μια λαμπερή τελετή φωταγώγησης. Η διάσημη διαδρομή των δύο χιλιομέτρων, που ενώνει την Πλατεία Κονκόρντ με την Αψίδα του Θριάμβου, θα μείνει φωτισμένη για 49 ημέρες, δημιουργώντας μια ζωντανή εικόνα που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά.

Η πόλη τοποθέτησε ένα εξελιγμένο σύστημα LED το οποίο λειτουργεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να δίνει πιο έντονη και σύγχρονη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Η επίσημη εκκίνηση έγινε την Κυριακή, σε μια τελετή που συγκέντρωσε μεγάλο πλήθος και πλαισιώθηκε από μουσικό πρόγραμμα.

Στο φινάλε της βραδιάς εμφανίστηκε η Καναδή τραγουδίστρια Σάρλοτ Κάρντιν, η οποία μετά την ερμηνεία του τραγουδιού «Tant pis pour elle» είπε χαρακτηριστικά: «το να τραγουδά κανείς στην ομορφότερη λεωφόρο του κόσμου είναι το ίδιο μαγικό όσο φαίνεται».

Ce soir, Charlotte Cardin a illuminé les Champs-Élysées avec une performance exclusive pour le lancement des Illuminations 2025. 🎇 Un moment suspendu au cœur de la plus belle avenue du monde. pic.twitter.com/FUkwov7ELC — France 3 Paris/Ile-de-France (@France3Paris) November 16, 2025

Οι φωτισμοί θα λειτουργούν καθημερινά έως τις 4 Ιανουαρίου, από τις 17:00 μέχρι τα μεσάνυχτα —και τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα έως τη 01:00— ενώ κάθε ώρα θα πραγματοποιείται ένα σύντομο φωτεινό πρόγραμμα διάρκειας πέντε λεπτών, το οποίο «συνομιλεί» με το νυχτερινό λαμπύρισμα του Πύργου του Άιφελ.

Top départ pour les illuminations de Noël sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/CRlbGs8JXA — BFMTV (@BFMTV) November 16, 2025

Ταυτόχρονα, τα 400 δέντρα της λεωφόρου θα παρουσιάζουν κάθε βράδυ μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη παράσταση, σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους περίπου 300.000 ανθρώπους που περνούν καθημερινά από το σημείο την περίοδο των γιορτών.

