ΗΠΑ: Η FAA άρει τις περικοπές πτήσεων σε 40 μεγάλα αεροδρόμια

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα στις 06:00 οι εμπορικές πτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία, καθώς τερματίζονται οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στα 40 μεγαλύτερα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Οι περιορισμοί αυτοί είχαν τεθεί σε ισχύ στις 7 Νοεμβρίου, όταν η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης προκάλεσε έλλειψη προσωπικού στα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η FAA, ανησυχώντας για την ασφάλεια των πτήσεων, είχε εκδώσει μια πρωτοφανή εντολή για τη μείωση της αεροπορικής κίνησης. Το μέτρο αυτό επηρέασε χιλιάδες δρομολόγια και προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις σε αεροδρόμια-κλειδιά, όπως της Νέας Υόρκης, του Σικάγο, του Λος Άντζελες και της Ατλάντας.

Μετά το τέλος της κυβερνητικής αναστολής, η FAA επιβεβαίωσε ότι όλες οι υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας λειτουργούν κανονικά και ότι το πρόγραμμα πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών θα επαναφερθεί πλήρως από το πρωί της Δευτέρας.

Πηγή: Associated Press

