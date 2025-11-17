Δημήτρης Σταρόβας για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Το να βλέπεις τον παιδικό σου φίλο με χειροπέδες είναι ένα σοκ – Πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο»

Ο Δημήτρης Σταρόβας εμφανίστηκε στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος και αναφέρθηκε ανοικτά στη μακροχρόνια φιλία του με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, αλλά και στο σοκ που ένιωσε όταν η υπόθεση της εκδικητικής πορνογραφίας έγινε γνωστή.

Ο γνωστός μουσικός περιέγραψε πώς βίωσε εκείνες τις στιγμές, τονίζοντας ότι η εικόνα του παιδικού του φίλου με χειροπέδες τον συγκλόνισε βαθιά, καθώς γνώριζε έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε μεγαλώσει και μοιραστεί πολλά.

Στη συζήτηση, ο Σταρόβας στάθηκε ιδιαίτερα στη σκέψη που τον βοήθησε να ξεπεράσει το πρώτο, έντονο άγχος και τη στενοχώρια. Όπως είπε με έμφαση: «Μεγαλώσαμε μαζί. Σοκαρίστηκα στην αρχή. Το να βλέπεις τον παιδικό σου φίλο με χειροπέδες είναι σοκαριστικό. Επειδή, με λίγα λόγια, θα μπορούσε να το τελειώσει ο ίδιος και αυτός το προκάλεσε».

Ο ίδιος εξήγησε ότι, για εκείνον, είναι διαφορετικό όταν κάποιος βρίσκεται αντιμέτωπος με κάτι απρόσμενο και χρειάζεται στήριξη, σε σχέση με μια κατάσταση που ο ίδιος ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει και αφήσει να εξελιχθεί χωρίς να κάνει κάτι για να τη σταματήσει. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ίσως είναι εγωιστικό αυτό που θα πω αλλά το άγχος που είχα αρχικά, την στενοχώρια, την ξεπέρασα με το εξής: Αν σ’ έναν άνθρωπο του τύχει μια στραβή, που λένε, κάτι αναπάντεχο, να γίνουμε θυσία να τον βοηθήσουμε. Όταν όμως προκαλεί ο ίδιος κάτι και μάλιστα έχει τον χρόνο και τη δυνατότητα να το τελειώσει, αλλά δεν το κάνει, γιατί να στενοχωρηθείς;».

Ο Σταρόβας αποκάλυψε επίσης ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει επικοινωνήσει με τον Παναγιωτόπουλο, παρότι νιώθει πως οφείλει να το κάνει. Όπως είπε στο τέλος της τοποθέτησής του: «Δεν επικοινώνησα μαζί του, δεν τον πήρα τηλέφωνο, αλλά πρέπει να το κάνω.»