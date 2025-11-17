Ντόναλντ Τραμπ: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνομιλίες με τον Νικολάς Μαδούρο

Ντόναλντ Τραμπ: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνομιλίες με τον Νικολάς Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θα μπορούσε να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανοίγοντας έναν πιθανό δίαυλο επικοινωνίας τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με την άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford.

Ο Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους και είπε ότι θεωρεί πως η Βενεζουέλα θα ήθελε να συζητήσει με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι «η Βενεζουέλα θα ήθελε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες», χωρίς να δώσει επιπλέον στοιχεία για το πότε ή το πώς θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι επαφές. Η φόρμα των δηλώσεων παρέμεινε ανοιχτή και χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, αφήνοντας το ενδεχόμενο διαλόγου σε επίπεδο εκτίμησης.

Σε αυτό το φόντο, η διοίκηση Τραμπ συνέχισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε πλοία που –σύμφωνα με τις αναφορές– μετέφεραν ναρκωτικά. Το Ναυτικό ανακοίνωσε ότι η άφιξη του αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων σηματοδοτεί ισχυρή αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, με την Ουάσινγκτον να την παρουσιάζει ως αντιναρκωτική επιχείρηση. Πολλοί αναλυτές, όμως, εκτιμούν ότι η κίνηση στοχεύει και στην άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς τον Μαδούρο.

Το αεροπλανοφόρο έφτασε λίγο μετά την ανακοίνωση της τελευταίας θανατηφόρας επιχείρησης του στρατού σε μικρό σκάφος που φέρεται να μετέφερε παράνομα ναρκωτικά. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο, σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Πηγές: Reuters, Associated Press

