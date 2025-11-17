Σάκης Αρναούτογλου: «Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στην δυτική Ελλάδα» – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ξανά, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, για τη σημαντική επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς νέες βροχές ετοιμάζονται να χτυπήσουν τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο. Ο μετεωρολόγος εξηγεί ότι τα φαινόμενα θα πέσουν «πάνω σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο από τα προηγούμενα συστήματα», κάτι που ανεβάζει σημαντικά τον κίνδυνο προβλημάτων και κάνει την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Ο ίδιος σημειώνει ότι «αυτό δεν είναι απλώς μια “συνηθισμένη” βροχερή περίοδος», αλλά μια πιο επίμονη και έντονη κακοκαιρία που θα κρατήσει πολλές ημέρες.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι «οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου».

Τονίζει παράλληλα ότι «δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη κακοκαιρία, αλλά για μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα», καθώς σε πολλές περιοχές «το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, κάτι που μειώνει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης και κάνει τα υδατορεύματα να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα από το συνηθισμένο».

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνει τον κίνδυνο κατολισθήσεων, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αφού «το έδαφος έχει μαλακώσει από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις». Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Ήπειρο και κεντροβόρειο Ιόνιο, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι πιο έντονα και συχνά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά «έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων, σχαρών και σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα σε παρατεταμένες βροχές», ενώ προτρέπει τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με ιστορικό υπερχειλίσεων όταν η βροχή δυναμώνει. Όπως υπογραμμίζει, «με σωστή προετοιμασία, τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν».