Όσκαρ: Πήρε εξιτήριο ύστερα από πέντε μέρες νοσηλείας λόγω καρδιακών προβλημάτων

Ο Όσκαρ, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής με τη σπουδαία καριέρα στην Τσέλσι, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βραζιλίας, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης με τη Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ποδοσφαιριστής παρουσίασε αγγειοκινητική συγκοπή, γνωστή και ως νευροκαρδιογενή λιποθυμία, ένα επεισόδιο που προκάλεσε ανησυχία τόσο στην ομάδα όσο και στους φιλάθλους του.

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι ο 33χρονος άσος θα αναγκαστεί να τερματίσει την καριέρα του, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και ότι θα χρειαστεί ξεκούραση πριν επανέλθει στις προπονήσεις. Οι γιατροί παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του, ενώ ο ίδιος παραμένει αισιόδοξος.

