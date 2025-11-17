Αφροδίτη Λατινοπούλου: «6 μύθοι που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το Πολυτεχνείο»

Αφροδίτη Λατινοπούλου: «6 μύθοι που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το Πολυτεχνείο»

Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου δημοσίευσε νέα παρέμβαση στο «Χ», με την οποία ζητά να σταματήσει ολοκληρωτικά ο εορτασμός του Πολυτεχνείου στη δημόσια παιδεία.

Η ίδια διατυπώνει έξι σημεία, τα οποία χαρακτηρίζει «μύθους» γύρω από τα γεγονότα του 1973, υποστηρίζοντας πως η καθιερωμένη σχολική τελετή πρέπει να αποτελεί επιλογή μόνο για όσους εκπαιδευτικούς θέλουν να την κάνουν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Η πολιτικός αναφέρει ότι «6 μύθοι που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το Πολυτεχνείο» συνοψίζουν τις θέσεις της «Φωνής Λογικής» και εξηγεί πως το αίτημά της στοχεύει, όπως λέει, στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα της εποχής.

Στην ανάρτησή της παραθέτει αναλυτικά τους έξι μύθους, στους οποίους στηρίζει την επιχειρηματολογία της, επιμένοντας ότι η δημόσια αφήγηση γύρω από το Πολυτεχνείο έχει αλλοιωθεί. Οι έξι αναφορές της έχουν ως εξής:

  • Μύθος 1ος
    Η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστηρίζει ότι το Πολυτεχνείο «δεν ανήκει στην Αριστερά» αλλά «σε όλους τους Έλληνες Δημοκράτες», λέγοντας ότι η Αριστερά και το ΚΚΕ «έσπευσαν να καταδικάσουν την κατάληψη της Νομικής ως προβοκατόρικη ενέργεια».
  • Μύθος 2ος
    Στο δεύτερο σημείο αναφέρει ότι «δεν υπήρχαν χιλιάδες νεκροί», αλλά «40 νεκροί συνολικά – 24 ταυτοποιημένοι και 16 αταυτοποίητοι». Προσθέτει: «Εδώ να αναφέρουμε την περίπτωση της Ηλένιας που δήθεν την αναζητούσε ο καλός της με μία φωτογραφία που αποδείχθηκε τελικά πως ήταν μία φωτογραφία μοντέλου που διαφήμιζε σαμπουάν».
  • Μύθος 3ος
    Η ευρωβουλευτής παραθέτει: «Σύμφωνα με τα επίσημα πορίσματα, ουδείς σκοτώθηκε εντός του Πολυτεχνείου. Ουδείς σκοτώθηκε κάτω από τις ερπύστριες κανενός τανκ».
  • Μύθος 4ος
    Στο τέταρτο σημείο αναφέρει ότι το Πολυτεχνείο «ήταν μία φοιτητική εξέγερση μερικών εκατοντάδων νεαρών φοιτητών» και ότι «δεν υποστηρίχθηκε από χιλιάδες κόσμου». Συμπληρώνει πως «εκατοντάδες χιλιάδες έσπευσαν να καπηλευτούν τις εξελίξεις μετά την πτώση της Χούντας».
  • Μύθος 5ος
    Η Λατινοπούλου σημειώνει: «Πρόκειται περί ενός ακόμη τεραστίου ψέματος. Η αλήθεια είναι πως κανένα Πολυτεχνείο δεν έριξε καμία Χούντα». Στη συνέχεια εξηγεί ότι η Χούντα είχε δώσει τελεσίγραφο για αποχώρηση από το Πολυτεχνείο, πως οι διαφωνίες μεταξύ ομάδων φοιτητών οδήγησαν στη σύγκρουση και ότι ακολούθησαν ο στρατιωτικός νόμος, η ανατροπή Παπαδόπουλου, η περίοδος Ιωαννίδη και, τελικά, η κατάρρευση του καθεστώτος μετά τα γεγονότα στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974.
  • Μύθος 6ος
    Τέλος, η πολιτικός αναφέρει: «Το κεφάλι που δήθεν συμβολίζει την εξέγερση των φοιτητών το 1973… δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα του 1973 καθώς απεικονίζει τον ιστορικό Νίκος Σβορώνο ενταγμένο στον ΕΑΜ και τον ΕΛ.ΑΣ».

