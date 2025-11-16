Αττική Οδός: «Αισθάνθηκε ότι υπήρξε κατάχρηση εξουσίας» – Τι ισχυρίζεται η δημοσιογράφος που συνελήφθη για εξύβριση αστυνομικών έπειτα από έλεγχο

Enikos Newsroom

κοινωνία

οπαδική βια

Σάλος έχει προκληθεί από την είδηση της σύλληψης γνωστής δημοσιογράφου, η οποία φέρεται να έβρισε και να απείλησε αστυνομικούς, έπειτα από αλκοτέστ στην Αττική οδό.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Το όχημα οδηγούσε άνδρας και είχε ως συνοδηγό τη γνωστή δημοσιογράφο. Ωστόσο, στα σήματα των αστυνομικών δεν σταμάτησαν.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής. Στον έλεγχο ο 59χρονος οδηγός του οχήματος βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ ενώ η γνωστή δημοσιογράφος, αντέδρασε έντονα εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς. Παράλληλα, φαίνεται ότι τους βιντεοσκόπησε. Τελικώς, ο άνδρας και η γυναίκα συνελήφθησαν.

Το Mega παρουσιάζει όσα αναφέρει το περιβάλλον της δημοσιογράφου για το περιστατικό. «Σε ένα φανάρι στη λεωφόρο Κύμης ξαφνικά πέντε αστυνομικοί τους προέτρεψαν με έντονο ύφος να κατέβουν από το όχημα. Η δημοσιογράφος αισθάνθηκε ότι υπήρξε κατάχρηση εξουσίας από την πλευρά των αστυνομικών και παραδέχτηκε ότι είπε κουβέντες που δεν θα έπρεπε να πει. Προσποιήθηκε ότι τους βιντεοσκοπούσε χωρίς όμως να το κάνει».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η ιδανική ώρα για σεξ που αυξάνει την πιθανότητα να πάρετε προαγωγή και αύξηση στον μισθό σας

Τριχόπτωση: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη μόνιμη αντιμετώπιση της – Ποιες φυσικές λύσεις υπάρχουν

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γίνει η επόμενη «διαγραφή» για οφειλές από το πρώτο μνημόνιο

ΟΟΣΑ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την κλιματική κρίση

Οι παρενέργειες του «jelqing» – Τι είναι και γιατί οι άντρες το δοκιμάζουν;

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 4 πρόσωπα στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:35 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Κιλκίς: Πλήρωσε χιλιάδες ευρώ για αυτοκίνητο που δεν… παρέλαβε ποτέ

Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας στο Κιλκίς, που κατέβαλε χρηματικό ποσό για αγορά αυτοκινήτου, τ...
19:42 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Μουζάκι: Άγρια συμπλοκή έξω από μπαρ – Μαχαιρώθηκαν τρία άτομα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) έξω από μπαρ στο...
18:30 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό

Ένας δικυκλιστής στη Λάρισα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών της περιοχής, απ...
17:32 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Βαρύτατη ποινική δίωξη στους 4 συλληφθέντες για σωρεία κακουργημάτων

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε στους τέσσερις συλληφθέντες που φέρονται ν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα