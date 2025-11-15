Αττική Οδός: Δημοσιογράφος συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών

Στον Εισαγγελέα οδηγείται σήμερα (15/11) 52χρονη δημοσιογράφος η οποία συνελήφθη για απείθεια και εξύβριση αστυνομικών, ύστερα από έλεγχο αλκοτέστ που έγινε στον οδηγό του αυτοκινήτου , στο οποίο επέβαινε.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 τα ξημερώματα στην Αττική Οδό, όταν στα διόδια της Μεταμόρφωσης, αστυνομικοί της Τροχαίας, που είχαν στήσει μπλόκο, έκαναν σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο. Ο 59χρονος οδηγός φαίνεται να μην το αντιλήφθηκε και συνέχισε την πορεία του, μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής.

Σε αυτό το σημείο, οι αστυνομικοί της Τροχαίας που τον ακολούθησαν, τον σταμάτησαν για έλεγχο και διαπίστωσαν ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 700 ευρώ, αφαίρεση στοιχείων οδήγησης για 90 ημέρες, ενώ ακινητοποίησαν και το όχημα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 52χρονη κατά τον έλεγχο, φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους αστυνομικούς, επιχειρώντας να τους καταγράψει με το κινητό, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο ΑΤ Νέας Ιωνίας.

 

 

 

