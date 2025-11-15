Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας εντός του 2026 – Ποια θα ξεκινήσουν πρώτα και πώς θα λειτουργούν

Το Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής θα αναλάβει να συντονίσει τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Ίλιον που θα είναι τα πρώτα που θα μετατραπούν σε Πανεπιστημιακά Κέντρα υγείας, όπως δηλώνει στο Πρακτορείο FM του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ καθηγητής Χειρουργικής, διευθυντής της 4ης Χειρουργικής Κλινικής στο «Αττικόν» Νικόλαος Αρκαδόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής μίλησε με αφορμή την ψήφιση του ερανιστικού νομοσχεδίου, με το οποίο, μεταξύ άλλων, δρομολογείται και η δημιουργία πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας, που θα τεθούν υπό την αιγίδα των Ιατρικών Σχολών, και τη διαχείριση καθηγητών Ιατρικής.

Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή που γίνεται με τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας, γιατί συνδέει το Πανεπιστήμιο με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης ιατρικής, που είναι η πρόληψη και η δημόσια υγεία σε πρωτοβάθμια επίπεδο, αναφέρει ο κ. Αρκαδόπουλος, για να τονίσει στη συνέχεια ότι με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου αφενός θα αναβαθμιστεί επιστημονικά, το έργο που ήδη γίνεται στα Κέντρα Υγείας, αφετέρου θα δοθεί ένας εκπαιδευτικός χώρος για τους φοιτητές που θα είναι μοναδικός. «Υπάρχει η τεχνογνωσία. Υπάρχει η διάθεση. Ήταν καιρός να γίνει. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλά και θα έρθουν και σύντομα. Μέσα στο 2025 γίνονται οι τεχνικές διαδικασίες για την εκλογή και εγκατάσταση των νέων καθηγητών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας. Εκτιμώ ότι μέσα στο 2026 θα διοριστούν και θα ξεκινήσει η λειτουργία των Κέντρων Υγείας με το νέο τους χαρακτήρα. Ο προγραμματισμός είναι να αναπτυχθούν Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας σε κάθε υγειονομική Περιφέρεια, διασυνδεδεμένα με τις Ιατρικές Σχολές. Υπενθυμίζω ότι η χώρα έχει 7 Ιατρικές Σχολές. Στην Αθήνα ειδικά, λόγω του πληθυσμού θα είναι δύο».

Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ καθηγητής Χειρουργικής

Ερ:Γιατί θεωρείται σημαντική αυτή η αλλαγή με τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας;

Απ: Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή που γίνεται με τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας, γιατί συνδέει το Πανεπιστήμιο με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης ιατρικής, που είναι η πρόληψη και η δημόσια υγεία σε πρωτοβάθμια επίπεδο. Είναι κάτι που έπρεπε να γίνει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιτέλους ήρθε μία νομοθετική ρύθμιση, η οποία μας επιτρέπει να μπούμε και σε αυτό το πεδίο.

Ερ:Στο εξωτερικό υπάρχει Πρωτοβάθμια Φροντίδα σε πανεπιστημιακό επίπεδο;

Απ: Σε άλλες χώρες τα πανεπιστήμια είναι αρκετά συνδεδεμένα με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία όλες οι ιατρικές σχολές εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα σε ειδικούς πρωτοβάθμιους γιατρούς και εξειδικευμένα Κέντρα Υγείας, που έχουν αυτό τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αυτό μέχρι τώρα δεν υπήρχε στη χώρα μας, οπότε το εκπαιδευτικό κομμάτι είναι ένα μεγάλο θέμα που επιλύεται με αυτή την πρόταση του Υπουργείου, την οποία καλωσορίζουμε με χαρά.

Ερ:Πώς θα συμβάλλει η Ιατρική Σχολή στο εγχείρημα;

Απ: Στην Αθήνα, δύο υφιστάμενα Κέντρα Υγείας θα μετατραπούν σε πανεπιστημιακού χαρακτήρα Κέντρα Υγείας. Το ένα είναι το Κέντρο Υγείας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το παλαιό ΙΚΑ, και το άλλο είναι το Κέντρο Υγείας στο Ίλιον, το οποίο θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Αυτό που ουσιαστικά θα γίνει είναι ότι το Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής που διαθέτει η Ιατρική Σχολή με επιστήμονες και καθηγητές καταξιωμένους στο χώρο της πρόληψης και της δημόσιας υγείας, θα αναλάβει να συντονίσει τη λειτουργία αυτών των Κέντρων Υγείας. Ήδη, αυτά τα Κέντρα Υγείας λειτουργούν σε 24ωρη βάση, είναι στελεχωμένα από ιατρούς του ΕΣΥ, υποδέχονται πολύ κόσμο και προσφέρουν τεράστιο έργο. Αυτό που θα γίνει με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου είναι αφενός ότι θα αναβαθμιστεί αυτό το έργο επιστημονικά, ακαδημαϊκά, θα συνδεθεί περισσότερο με νεότερα δεδομένα και νεότερα πρωτόκολλα στο χώρο της πρόληψης και αφετέρου θα δοθεί ένας εκπαιδευτικός χώρος για τους φοιτητές μας, που θα είναι μοναδικός.

Ερ: Άρα θα υπάρξει και εκπαίδευση του προσωπικού, όπως στις πανεπιστημιακές κλινικές;

Απ: Φυσικά. Θα υπάρξει εκπαίδευση και των ιατρών, αλλά και των μελλοντικών ιατρών, των φοιτητών μας. Η πρόληψη είναι ένας βασικός πυλώνας της σύγχρονης προσέγγισης στην υγεία. Οι ιατρικές σχολές στο Πανεπιστήμιο ασχολούνται περισσότερο με τη διάγνωση και τη θεραπεία. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην πρόληψη. Είναι βασικό μας όπλο για την καλύτερη υγεία του πληθυσμού. Μπαίνουμε στην πρόληψη δυναμικά. Μπαίνουμε στα μεγάλα προγράμματα διαχείρισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας αυτό νομίζω ότι θα γίνει εφικτό και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ερ: Πρακτικά ένας άνθρωπος που πάει σήμερα στο Κέντρο Υγείας στη Λ. Αλεξάνδρας, σε πόσο καιρό και τι αλλαγές θα δει;

Απ: Θα δει αναβαθμισμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρωτόκολλα, με αυτά που εφαρμόζουν τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, θα υπάρξει μία ευρύτερη διασύνδεση με την κοινωνία, με προγράμματα πρόληψης -πάντα με τη στήριξη του κράτους- σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Είναι κάτι που η Ιατρική Σχολή έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει. Έχει συμβάλλει άλλωστε καθοριστικά με τους καθηγητές της στο σχεδιασμό των προγραμμάτων του Προλαμβάνω, τα οποία ήδη τρέχουν με την πρόληψη των νεοπλασιών και των καρδιαγγειακών. Η Ιατρική Σχολή επίσης έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί μεγάλες δομές υγείας και φέρνω το παράδειγμα του νοσοκομείου «Αττικόν» που πριν από περίπου 20 χρόνια ανατέθηκε στην Ιατρική Σχολή να το στελεχώσει και να το τρέξει. Πράγμα το οποίο έκανε με τεράστια επιτυχία. Και είναι αυτή τη στιγμή ίσως, το πιο δημοφιλές Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη χώρα μας. Υπάρχει η τεχνογνωσία. Υπάρχει η διάθεση. Ήταν καιρός να γίνει. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλά και θα έρθουν και σύντομα.

Ερ:Πόσο σύντομα; Μέσα στο έτος;

Απ: Μέσα στο 2025 γίνονται οι τεχνικές διαδικασίες για την εκλογή και εγκατάσταση των νέων καθηγητών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας. Εκτιμώ ότι μέσα στο 2026 θα διοριστούν και θα ξεκινήσει η λειτουργία των Κέντρων Υγείας με το νέο τους χαρακτήρα.

Ερ. Πρώτα το Κέντρο Υγείας στη Λ. Αλεξάνδρας και σε δεύτερο χρόνο το Ίλιον στην Αττική, είπατε. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την υπόλοιπη χώρα;

Απ: Ο προγραμματισμός είναι να αναπτυχθούν Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας σε κάθε υγειονομική Περιφέρεια, διασυνδεδεμένα με τις Ιατρικές Σχολές. Υπενθυμίζω ότι η χώρα έχει 7 Ιατρικές Σχολές. Στην Αθήνα ειδικά, λόγω του πληθυσμού θα είναι δύο τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας.

Ερ: Η τηλεϊατρική μπαίνει στο κάδρο των Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας;

Απ: Ναι, βέβαια. Προβλέπεται και στον καινούργιο νόμο ότι οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής θα είναι ανάμεσα σε αυτές που θα προσφέρει το αναβαθμισμένο Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας. Εμείς, ως Ιατρική Σχολή, έχουμε ήδη υπηρεσίες τηλεϊατρικής. Θυμίζω τη σχετική υπηρεσία για την άνοια και τα νευρολογικά νοσήματα που τρέχει το Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Νομίζω τώρα, θα δοθεί η ευκαιρία να επεκαταθούν ακόμη περισσότερο αυτές οι υπηρεσίες.

Ερ: Θα υπάρχει διασύνδεση των Κέντρων Υγείας με πανεπιστημιακά νοσηλευτικά Ιδρύματα;

Απ: Ναι, το Κέντρο Υγείας στο Ίλιον θα συνδέεται με το Αττικόν που είναι και το πλησιέστερο χωροταξικά, αλλά και το μεγάλο νοσοκομείο της Δυτικής Αθήνας που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Το Κέντρο Υγείας στη Λ. Αλεξάνδρας θα διασυνδέεται με τα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία του κέντρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ