Κιλκίς: Πλήρωσε χιλιάδες ευρώ για αυτοκίνητο που δεν… παρέλαβε ποτέ

Enikos Newsroom

Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας στο Κιλκίς, που κατέβαλε χρηματικό ποσό για αγορά αυτοκινήτου, το οποίο ωστόσο… δεν παρέλαβε ποτέ.

Ο άνδρας πείστηκε από δύο άτομα πέρσι τον Φεβρουάριο να καταθέσει μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ, ως αντίτιμο για την αγορά οχήματος, το οποίο είχαν προηγουμένως αναρτήσει σε αγγελία στο διαδίκτυο.

Όταν δεν παρέλαβε το όχημα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες και από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

