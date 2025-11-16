Συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρεσβεία της Ουκρανίας

Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρεσβεία της Ουκρανίας.

Η κ. Γκιλφόιλ πέρασε την πόρτα της πρεσβείας στην Φιλοθέη, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, με τη συνάντησή της με τον Ουκρανό Πρόεδρο να κρατά για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Λίγο πριν την αναχώρησή του από την Αθήνα, ο Ζελένσκι προχώρησε σε μια θερμή χειραψία με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, η οποία επισφράγισε τη σημερινή επίσκεψη των έξι ωρών του Ουκρανού προέδρου.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελλάδα, με αφορμή τη νέα ενεργειακή συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών.