Συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρεσβεία της Ουκρανίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Γκιλφόιλ Ζελένσκι

Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρεσβεία της Ουκρανίας.

Η κ. Γκιλφόιλ πέρασε την πόρτα της πρεσβείας στην Φιλοθέη, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, με τη συνάντησή της με τον Ουκρανό Πρόεδρο να κρατά για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Λίγο πριν την αναχώρησή του από την Αθήνα, ο Ζελένσκι προχώρησε σε μια θερμή χειραψία με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, η οποία επισφράγισε τη σημερινή επίσκεψη των έξι ωρών του Ουκρανού προέδρου.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελλάδα, με αφορμή τη νέα ενεργειακή συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών.

18:37 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Βελόπουλος για επίσκεψη Ζελένσκι: Η ΝΔ είναι γνωστό ότι συμπαθεί διάφορα ακροδεξιά κατακάθια

«Η ΝΔ είναι γνωστό ότι συμπαθεί διάφορα ακροδεξιά κατακάθια, διάφορα αδέσποτα της πολιτικής, τ...
18:20 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία

«Κύριε πρόεδρε προσωπικά πιστεύω ότι εάν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική, εί...
18:04 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια» – Η ανάρτηση μετά τη συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας

Κεντρικό ρόλο στη μεταφορά αμερικανικού LNG αποκτά η Ελλάδα, μετά την υπογραφή της ενεργειακής...
17:49 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Κοινή δήλωση Μητσοτάκη – Ζελένσκι για ειρήνη, ασφάλεια και ενεργειακή συνεργασία – Τα 7 σημεία

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία συζητήθηκαν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρ...
