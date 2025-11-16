Νέα τουρκική πρόκληση στην Κύπρο – Μαχητικά F-16 πέταξαν πάνω από την Πράσινη Γραμμή

Νέα σοβαρή τουρκική πρόκληση με παραβίαση του εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, τέσσερα τουρκικά μαχητικά F-16, που φέρεται να συμμετείχαν στην στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, εισήλθαν στον εναέριο χώρο (FIR) της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την περιοχή Αμμοχώστου.

Λίγα λεπτά αργότερα, δύο ακόμη τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε προκλητικές χαμηλές διελεύσεις πάνω από τη Νεκρή Ζώνη, κοντά στον λεγόμενο «Βόρειο Πόλο» – Καϊμακλί. Τη διέλευση κατέγραψαν πολίτες με βίντεο να έχουν αναρτηθεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι κινήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από αρμόδιες πηγές ως προσπάθεια επίδειξης ισχύος, εν μέσω της επετείου στα κατεχόμενα.

Άμεση αντίδραση της Λευκωσίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΡΙΚ και το ΚΥΠΕ, το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά κατέγραψαν τις παραβιάσεις και ενημέρωσαν άμεσα το ελληνικό στρατιωτικό δίκτυο για συντονισμό ενεργειών. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να προβεί σε επίσημα διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καταγγέλλοντας την ενέργεια ως κατάφωρη παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η φωτογραφία πρόκληση

Υπενθυμίζεται ότι το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είχε προβεί σε ακόμη μία προκλητική ενέργεια την ίδια ημέρα. Μέσω του επίσημου λογαριασμού του, δημοσιοποίησε φωτογραφία Τούρκου πιλότου να πετά πάνω από τον σκλαβωμένο Πενταδάχτυλο, με φόντο την τουρκική σημαία, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι το όνομα ενός ένδοξου έπους!» και το hashtag «Φωτογραφία της Ημέρας». Η ανάρτηση αυτή ερμηνεύτηκε ως συμβολικό μήνυμα-απάντηση προς την Ελλάδα, στον απόηχο του περιστατικού με τα C-130 και την ανάρτηση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που αφαιρέθηκε κατόπιν τουρκικών αντιδράσεων.