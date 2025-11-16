Ολυμπιακός – Προμηθέας 88-64: Άνετο πέρασμα από την Πάτρα για τους Ερυθρόλευκους

Τον Προμηθέα αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Κυριακής (16/11) στο «Δ. Τόφαλος». Οι Ερυθρόλευκοι πέρασαν νικηφόρα από την Πάτρα, επικρατώντας με 88-64 και πέτυχαν την έβδομη νίκη τους στην Greek Basketball League, σε ισάριθμους αγώνες.

Ο τεχνικός της ομάδας του Πειραιά, Γιώργος Μπαρτζώκας, έδωσε χρόνο και στους 12 παίκτες του (εκτός ο Φρανκ Νιλικίνα), ώστε να ξεκουράσει τους βασικούς, με τον Σάσα Βεζένκοφ να μετρά 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 20:16΄΄ στο παρκέ, και τον Σέιμπεν Λι να τον ακολουθεί σε απόδοση με 15 πόντους και 7 ασίστ. Εξαιρετικό ματς έκανε και ο Άλεκ Πίτερς με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέτρησε 12 πόντους με 4/7 τρίποντα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου μοίρασε επίσης 7 ασίστ, από τις 31 έξτρα πάσες των «ερυθρόλευκων». Ο Ντόντα Χολ είχε 10 πόντους και 5 ριμπάουντ, αφού ο βασικός σέντερ της ομάδας του Πειραιά Νίκολα Μιλουτίνοφ αγωνίστηκε μόνο 12 λεπτά (7π., 3ρ. και 3ασ.).

Ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται στη Euroleague, όπου έχει στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι, όταν την Παρασκευή (21/11) υποδέχεται στο ΣΕΦ την Παρί, στις 21:15, για την 12η αγωνιστική.

Από τον Προμηθέα που υποχώρησε στο 3-4, ο Κένταλ Κόουλμαν σημείωσε double double με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ για τους Αχαιούς, ενώ από 9 πόντους σημείωσαν οι ΜακΚάλαμ και Χάρις.

Χωρίς τον βασικό του σέντερ, Αντώνη Καραγιαννίδη αγωνίστηκε η ομάδα της Πάτρας κόντρα στον Ολυμπιακό, λόγω της συμφωνίας των δυο ομάδων για τον Έλληνα ψηλό.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88

Το γνωστό φέτος «καυτό» ξεκίνημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ… επαναλήφθηκε στην Πάτρα, με τον γκαρντ του Ολυμπιακού να σημειώνει τους 9 από τους 19 πόντους της ομάδας του στην 1η περίοδο. Μαζί με τους 6 πόντους του Σάσα Βεζένκοφ με 3/3 δίποντα και την υπεροχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη ρακέτα, οι «ερυθρόλευκοι» οικοδόμησαν μικρή διαφορά από τα πρώτα λεπτά. Ο Προμηθέας που πήρε 4 πόντους από τον Κόουλμαν και 3 από τον ΜακΚάλαμ, είδε τον Ολυμπιακό να προηγείται με 12-19 στο 10ο λεπτό. Από 6 λάθη μετρούσε κάθε ομάδα στο τέλος του 1ου δεκαλέπτου.

Με βολές του Λι ο Ολυμπιακός προσπέρασε με 12-21, αλλά οι Αχαιοί με 4 πόντους από τον Κόουλμαν και 2 από τον Χάρις παρέμεναν κοντά στο σκορ (18-23). Και κάπου εκεί… ο Ολυμπιακός αποφάσισε να σοβαρευτεί! Με πολυφωνία στην επίθεση (Πίτερς, Χολ, Παπανικολάου και Λι), οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν σερί 12-0 για το 18-35. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πήρε τη θέση του Χολ στο «5» και ήταν με δικό του κάρφωμα που ο Ολυμπιακός έκανε το 23-45 (σκορ ημιχρόνου). Ο Μπαρτζώκας είχε χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες του, συμπεριλαμβανομένου του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ώστε να δώσει τον χρόνο σε βασικούς να ξεκουραστούν.

Ο Προμηθέας δεν μπορούσε ν’ ακολουθήσει τον ρυθμό του Ολυμπιακού, ενώ η ομάδα του Πειραιά δεν χρειαζόταν να… πατήσει γκάζι. Το επιμέρους σκορ στην 3η περίοδο ήταν 23-23, με τον Σάσα Βεζένκοφ να πραγματοποιεί one man show σ’ αυτό το διάστημα, να φτάνει τους 18 πόντους, για το 46-68 στο 30ό λεπτό.

Οι Πίτερς, Χολ και Λι οδήγησαν τους Πειραιώτες στο +23 (58-81) στο 36ο λεπτό, ο Κώστας Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη θέση του Χολ, με τον Γιώργο Λ

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Τσολάκος, Ζιώγκας

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 3 (1), Κόουλμαν 11, Πλώτας 4, ΜακΚάλουμ 9 (1), Μακούρα 6 (1), Χάρις 9 (1), Μπαζίνας 9 (1), Καπετάκης 2, Λάγιος 7, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος 4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Βεζένκοφ 18, Ντόρσεϊ 12 (4), Μιλουτίνοφ 7, Φουρνιέ, Ουόρντ 3 (1), Λαρεντζάκης 3 (1), Λι 15, Παπανικολάου 2, Πίτερς 14 (1), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 10

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ