Λίβανος: Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ

Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον μελών της δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο, ένα περιστατικό το οποίο η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης χαρακτήρισε σοβαρή παραβίαση. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός μεταξύ των μελών της δύναμης του ΟΗΕ.

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον δύο υπόπτων στην περιοχή Ελ Χαμάμες κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, συνειδητοποιώντας μόνο μετά πως ήταν ειρηνευτές του ΟΗΕ, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός. Ο στρατός είπε πως δεν αναγνώρισε τους ειρηνευτές λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Το επεισόδιο εξετάζεται, είπε.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) δήλωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν από ένα άρμα μάχης Merkava που βρισκόταν μέσα στο έδαφος του Λιβάνου προς την κατεύθυνση των ειρηνευτών, που ήταν πεζή. Σφοδρά πυρά πολυβόλου έπεσαν σε απόσταση πέντε μέτρων από τους ειρηνευτές, που αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο, είπε.

Το ισραηλινό άρμα μάχης αποσύρθηκε όταν οι ειρηνευτές επικοινώνησαν με τον ισραηλινό στρατό μέσω επίσημων διαύλων, είπε η UNIFIL.

Η UNIFIL αποκάλεσε το επεισόδιο «σοβαρή παραβίαση» του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως κανένας στρατός δεν θα πρέπει να επιχειρεί στον νότιο Λίβανο εκτός από τους ειρηνευτές του ΟΗΕ και τον στρατό του Λιβάνου.

Ο στρατός του Λιβάνου ανέφερε σε μια δήλωση πως οι ισραηλινές παραβιάσεις της κυριαρχίας του προκαλούν αστάθεια στη χώρα και εμποδίζουν τις δυνάμεις του να αναπτυχθούν στον νότο. Ο ισραηλινός στρατός κατέχει πέντε θέσεις μέσα στον Λίβανο και διενεργεί τακτικά αεροπορικά πλήγματα στον νότο της χώρας τα οποία όπως λέει στοχεύουν την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση μαχητών Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν πέρυσι σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός που προβλέπει ότι η οργάνωση δεν θα έχει όπλα στον νότο και οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως από τον Λίβανο.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να επανεξοπλιστεί, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει τη συμφωνία αφού δεν έχει αποσυρθεί και εξακολουθεί να εξαπολύει αεροπορικά πλήγματα.

Νεκρός Παλαιστίνιος που φέρεται να εκτόξευε εκρηκτικό στη Δυτική Όχθη

Την ίδια ώρα, την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν Παλαιστίνιο ο οποίος, όπως είπε, εκτόξευε εκρηκτικό μηχανισμό προς τους στρατιώτες του στη διάρκεια επιδρομής που πραγματοποιούσαν κοντά στη Ναμπλούς. στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η Παλαιστινιακή Αρχή ανέφερε ότι ένας 19χρονος υπέκυψε στα τραύματά του από ισραηλινά πυρά.

«Στη διάρκεια επιχείρησης (…) στην περιοχή της Ναμπλούς, ένας τρομοκράτης εκτόξευσε εκρηκτικό μηχανισμό προς την κατεύθυνση των δυνάμεων. Οι δυνάμεις απάντησαν με πυρά και εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», αναφέρει ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε από την πλευρά του πως στη διάρκεια της νύχτας, «ο Χάσαν Αχμέντ Τζαμίλ Μούσα (19 ετών) σκοτώθηκε από πυρά των κατοχικών δυνάμεων στον καταυλισμό Αλ Άσκαρ» που βρίσκεται ανατολικά της Ναμπλούς.

Ο νεαρός άνδρας επλήγη «από τις σφαίρες των κατοχικών δυνάμεων κατά την εισβολή στον καταυλισμό περί τα μεσάνυχτα χθες», δήλωσε ο Ματζέντ Αμπού Κισκ, ο πρόεδρος της επιτροπής υπηρεσιών αυτού του προσφυγικού καταυλισμού.

«Συνελήφθη από τις κατοχικές δυνάμεις και, όταν παραδόθηκε στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασθενοφόρων, είχε ήδη πεθάνει», πρόσθεσε.

Τα βίαια επεισόδια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στη Δυτική Όχθη αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα που πυροδοτήθηκε από την πολυαίμακτη επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο νότιο Ισραήλ. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου με την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στη Γάζα από τις 10 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 1.006 Παλαιστίνιοι, μαχητές και άμαχοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, άμαχοι και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια επιδρομών του ισραηλινού στρατού.

