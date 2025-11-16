Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό

Ένας δικυκλιστής στη Λάρισα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών της περιοχής, από καθαρή τύχη δεν παρέσυρε 2χρονο παιδί, ενώ στην συνέχεια επιτέθηκε βίαια σε αστυνομικό σε τροχονομικό έλεγχο.

«Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, την επίθεση κατά εργαζομένου αστυνομικού του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Θα πρέπει να σημειωθεί οτι ο δράστης, οδηγός δίκυκλου, είχε καταγγελθεί απο γονέα, οτι λίγη ώρα πριν κινούμενος αντίθετα με τη φορά, σε κεντρική οδό της πόλης μας, με υπερβολική ταχύτητα και από καθαρή τύχη δεν παρέσυρε το δύο ετών παιδί του!

Ο συνάδελφος έχει υποστεί σωματικές βλάβες από την επίθεση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα κατά νόμο. Το Σωματείο στέκεται συμπαραστάτης στο συνάδελφο στον οποίο ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!».

Για το εν λόγω συμβάν η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, αναφέρει τα εξής:

«Συνελήφθη, χθες Σάββατο το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, ένας Έλληνας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της απειλής, της εξύβρισης και της επικίνδυνης οδήγησης.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα στην πόλη της Λάρισας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων για επικίνδυνη οδήγηση δίκυκλης μοτοσικλέτας, από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε ο ανωτέρω, οδηγός αυτής, και όταν επιχείρησαν να προβούν σε έλεγχο αυτού, κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, εξυβρίζοντάς τους και απωθώντας τους με τα χέρια.

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του, απώθησε με το κεφάλι του και έριξε επί του οδοστρώματος τον έναν αστυνομικό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού.

Ο προαναφερθείς αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας».

