Ο Δικαστής: Ο Άλκης καταρρέει από τις ενοχές κι έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με τον πατέρα του – Τι θα δούμε απόψε, στις 22:30

Ένα συγκλονιστικό νέο επεισόδιο της σειράς “Ο Δικαστής” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) φυγαδεύεται από τον Δικαστή (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) με έναν όρο: Να κρατήσει το στόμα του κλειστό και να τον εμπιστευτεί.

Παράλληλα, η Κλέλια (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) παίρνει αναβολή στο Αυτόφωρο, ενώ ο Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης) βουλιάζει στις ενοχές, για όλο αυτό που συμβαίνει στον Τάσο (Κωνσταντίνος Ζωγράφος).

Από την άλλη, ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για το τροχαίο του γιου του, ενώ την ίδια στιγμή και ο άλλος του γιός, ο Αντώνης (Νίκος Κοσώνας), μέσα απ’ τη φυλακή, ετοιμάζει σχέδιο εκδίκησης για ό,τι συνέβη στον αδελφό του.

Κι ενώ η έρευνα για το τροχαίο αποκαλύπτει καινούργιους υπόπτους, το μνημόσυνο της συζύγου του Δικαστή γίνεται η αφορμή να έρθουν στο φως ιστορίες και εκκρεμότητες από το παρελθόν.

Δείτε αποσπάσματα

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη.

Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου