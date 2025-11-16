Ο Δικαστής: Ο Άλκης καταρρέει από τις ενοχές κι έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με τον πατέρα του – Τι θα δούμε απόψε, στις 22:30

Νάντια Ρηγάτου

Media

Ο Δικαστής: Ο Άλκης καταρρέει από τις ενοχές κι έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με τον πατέρα του – Τι θα δούμε απόψε, στις 22:30

Ένα συγκλονιστικό νέο επεισόδιο της σειράς “Ο Δικαστής” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) φυγαδεύεται από τον Δικαστή (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) με έναν όρο: Να κρατήσει το στόμα του κλειστό και να τον εμπιστευτεί.

Παράλληλα, η Κλέλια (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) παίρνει αναβολή στο Αυτόφωρο, ενώ ο Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης) βουλιάζει στις ενοχές, για όλο αυτό που συμβαίνει στον Τάσο (Κωνσταντίνος Ζωγράφος).

Από την άλλη, ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για το τροχαίο του γιου του, ενώ την ίδια στιγμή και ο άλλος του γιός, ο Αντώνης (Νίκος Κοσώνας), μέσα απ’ τη φυλακή, ετοιμάζει σχέδιο εκδίκησης για ό,τι συνέβη στον αδελφό του.

Κι ενώ η έρευνα για το τροχαίο αποκαλύπτει καινούργιους υπόπτους, το μνημόσυνο της συζύγου του Δικαστή γίνεται η αφορμή να έρθουν στο φως ιστορίες και εκκρεμότητες από το παρελθόν.

Δείτε αποσπάσματα

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. 

Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αυτός είναι ο λόγος που σας απατούν λέει θεραπεύτρια με 45 χρόνια εμπειρίας

«Για την σοκολάτα που δεν έφαγα ποτέ, δεν έφταιξα εγώ!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Προέδρου του Συλλόγου Διαβητικών ...

Συντάξεις: Crash test μεταξύ Ελλάδας και 15 χωρών της ΕΕ για τα όρια ηλικίας και τις αποδοχές

Δήμος προσλαμβάνει 20 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως αύριο

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να ενεργοποιήσεις το Secure Boot στα Windows 11 για μέγιστη προστασία του υπολογιστή σου
περισσότερα
15:32 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (15/11): Ποιες σειρές ξεχώρισαν στην prime time

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζών...
14:18 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

IQ 160: Η Πηνελόπη ξεσκεπάζει τον χάκερ – Όλα όσα θα δούμε απόψε

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “IQ 160” έρχεται απόψε στις 22:10 στο Star. Ο...
13:15 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Τα φαντάσματα: Μια ομάδα κυνηγών φαντασμάτων καταφθάνει στο αρχοντικό με άγριες διαθέσεις – Τι θα δούμε απόψε

“Τα φαντάσματα” μπαίνουν σε νέες περιπέτειες στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί απ...
11:33 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Η Αλίκη σοκάρεται από τον έρωτα του Άρη για εκείνη και η Φρίντα τα ακούει όλα – Απόψε στις 21:00

Ανατρεπτική η συνέχεια της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1. Ο Άρης...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα