Θεσσαλονίκη Λευκά μπαλόνια στον ουρανό της πόλης για τα θύματα των τροχαίων – ΦΩΤΟ

Με ένα δυνατό μήνυμα ζωής και διεκδίκησης πραγματοποιήθηκε σήμερα (16/11) το μεσημέρι στην Πλατεία Ναυαρίνου, στη Θεσσαλονίκη, η ανοιχτή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων.

Φορείς, συλλογικότητες, καλλιτέχνες αλλά και πλήθος πολιτών ένωσαν τις φωνές τους για να τιμήσουν όσους χάθηκαν άδικα στην άσφαλτο και να απαιτήσουν ασφαλείς δρόμους για όλους.

Στο πιο συγκινητικό σημείο της εκδήλωσης, εκατοντάδες παρευρισκόμενοι άφησαν λευκά μπαλόνια να υψωθούν στον ουρανό της πόλης, ως φόρο τιμής στα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, όμως μετέδωσε το thestival.gr.

Η εικόνα αυτή σφράγισε συμβολικά το σύνθημα της φετινής δράσης: «Πρόσωπα, όχι αριθμοί», υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο κρύβονται άνθρωποι, οικογένειες και ιστορίες που δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη ζοφερή πραγματικότητα των τροχαίων συγκρούσεων. Κάθε χρόνο, 1.300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους παγκοσμίως, με τα τροχαία να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 5 έως 29 ετών. Στην Ελλάδα, μόνο το 2024, 665 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην άσφαλτο, ενώ οι βαριά τραυματίες είναι πολλαπλάσιοι. Ένας αριθμός που επιμένει, δείχνοντας τις βαθιές κοινωνικές και θεσμικές ελλείψεις που διαιωνίζουν το πρόβλημα.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η απώλεια ανθρώπινων ζωών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «κανονικότητα» ή ως ζήτημα τύχης. Καταδείχθηκαν ακόμη οι καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, που συχνά οδηγούν τις οικογένειες των θυμάτων σε έναν δεύτερο κύκλο μαρτυρίου.

Στο επίκεντρο της δράσης τέθηκαν οι αναγκαίες πολιτικές πρόληψης:

• όρια ταχύτητας 30 km/h στις πόλεις,

• μηδενική ανοχή στο αλκοόλ,

• ασφαλείς υποδομές για πεζούς, ποδηλάτες και ευάλωτες ομάδες,

• πόλεις με λιγότερα αυτοκίνητα, ενισχυμένες δημόσιες συγκοινωνίες και καθαρότερο περιβάλλον.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ισχυρό συμβολισμό

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικές συμμετοχές που πρόσφεραν έναν τόνο ανθρωπιάς και ενότητας.

Συμμετείχαν:

– η μπάντα δρόμου του Κρουστόφωνου,

– η χορωδία Filippos Glee,

– οι ερμηνευτές Νίκη Μπραβάκη και Σιόμα Οφοτζέμπε,

καθώς και οι μουσικοί Όλεγκ Τσάλι (πλήκτρα), Μίκλο Κουλέλε (μπάσο), Γιάννης Παπαγεωργίου (τύμπανα) και Χάρης Καπετανάκης (σαξόφωνο).

Στήριξη φορέων

Την πρωτοβουλία στήριξαν μεταξύ άλλων:

– η δημοτική παράταξη Πόλη Ανάποδα,

– η δημοτική παράταξη Η Πόλη Αλλιώς,

– ο κοινωνικός χώρος Οικόπολις,

– το δίκτυο SOSE τα Δέντρα,

– η συλλογικότητα Η Σύμπραξη – Όλη η ΔΕΘ ένα Πάρκο.

Οι διοργανωτές κάλεσαν πολίτες, οικογένειες θυμάτων και νέους να συνεχίσουν να διεκδικούν ασφαλείς δρόμους και δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι κάθε απώλεια είναι μια ανοιχτή πληγή που η κοινωνία δεν πρέπει ποτέ να συνηθίσει.