Τηλεθέαση (15/11): Ποιες σειρές ξεχώρισαν στην prime time

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη το Σάββατο (15/11).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Σκωτία 22,8%

ΣΚΑΪ – The Voice 22,1%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 16,7%

ANT1 – The Roadshow 11,7%

MEGA – Ελληνική ταινία: Κορίτσια για φίλημα 9,6%

ALPHA – Τρομεροί γονείς 9,1%

ALPHA – Pre Game 7,2%

STAR – Παιδική ταινία: Αρχηγός από κούνια 2 4,8%

OPEN – Ελληνική ταινία: Ο από μηχανής Θεός 4,4%

OPEN – Ξένη ταινία: The new daughter 3,4%

LATE NIGHT

ΣΚΑΪ – Στην αγκαλιά του Φάνη (Ε) 13,4%

ALPHA – Post Game 10%

MEGA – Αλ τσαντίρι νιουζ (Ε) 10%

OPEN – Ξένη ταινία: Μις… με το Ζόρι 2 6,6%

STAR – Ξένη ταινία: Μαχητές των δρόμων 5 6,1%

ANT1 – Πέφτει η Νύχτα με… Ρυθμό 5,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

ALPHA – Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Σκωτία 22,4%

ΣΚΑΪ – The Voice 16,9%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,8%

ANT1 – The Roadshow 11%

ALPHA – Τρομεροί γονείς 9,4%

MEGA – Ελληνική ταινία: Κορίτσια για φίλημα 8,5%

ALPHA – Pre Game 6,9%

STAR – Παιδική ταινία: Αρχηγός από κούνια 2 6,7%

OPEN – Ελληνική ταινία: Ο από μηχανής Θεός 5,6%

OPEN – Ξένη ταινία: The new daughter 2,5%

LATE NIGHT