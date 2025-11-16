Τηλεθέαση (15/11): Ποιες σειρές ξεχώρισαν στην prime time

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη το Σάββατο (15/11).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Σκωτία 22,8%
- ΣΚΑΪ – The Voice 22,1%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 16,7%
- ANT1 – The Roadshow 11,7%
- MEGA – Ελληνική ταινία: Κορίτσια για φίλημα 9,6%
- ALPHA – Τρομεροί γονείς 9,1%
- ALPHA – Pre Game 7,2%
- STAR – Παιδική ταινία: Αρχηγός από κούνια 2 4,8%
- OPEN – Ελληνική ταινία: Ο από μηχανής Θεός 4,4%
- OPEN – Ξένη ταινία: The new daughter 3,4%
LATE NIGHT
- ΣΚΑΪ – Στην αγκαλιά του Φάνη (Ε) 13,4%
- ALPHA – Post Game 10%
- MEGA – Αλ τσαντίρι νιουζ (Ε) 10%
- OPEN – Ξένη ταινία: Μις… με το Ζόρι 2 6,6%
- STAR – Ξένη ταινία: Μαχητές των δρόμων 5 6,1%
- ANT1 – Πέφτει η Νύχτα με… Ρυθμό 5,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Σκωτία 22,4%
- ΣΚΑΪ – The Voice 16,9%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,8%
- ANT1 – The Roadshow 11%
- ALPHA – Τρομεροί γονείς 9,4%
- MEGA – Ελληνική ταινία: Κορίτσια για φίλημα 8,5%
- ALPHA – Pre Game 6,9%
- STAR – Παιδική ταινία: Αρχηγός από κούνια 2 6,7%
- OPEN – Ελληνική ταινία: Ο από μηχανής Θεός 5,6%
- OPEN – Ξένη ταινία: The new daughter 2,5%
LATE NIGHT
- ΣΚΑΪ – Στην αγκαλιά του Φάνη (Ε) 11,2%
- ALPHA – Post Game 10,2%
- MEGA – Αλ τσαντίρι νιουζ (Ε) 9,9%
- STAR – Ξένη ταινία: Μαχητές των δρόμων 5 8,7%
- ANT1 – Πέφτει η Νύχτα με… Ρυθμό 4,9%
- OPEN – Ξένη ταινία: Μις… με το Ζόρι 2 2,3%