Τηλεθέαση (15/11): Ποιες σειρές ξεχώρισαν στην prime time

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη το Σάββατο (15/11).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Σκωτία 22,8%
  • ΣΚΑΪ – The Voice 22,1%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 16,7%
  • ANT1 – The Roadshow 11,7%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Κορίτσια για φίλημα 9,6%
  • ALPHA – Τρομεροί γονείς 9,1%
  • ALPHA – Pre Game 7,2%
  • STAR – Παιδική ταινία: Αρχηγός από κούνια 2 4,8%
  • OPEN – Ελληνική ταινία: Ο από μηχανής Θεός 4,4%
  • OPEN – Ξένη ταινία: The new daughter 3,4%

LATE NIGHT

  • ΣΚΑΪ – Στην αγκαλιά του Φάνη (Ε) 13,4%
  • ALPHA – Post Game 10%
  • MEGA – Αλ τσαντίρι νιουζ (Ε) 10%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Μις… με το Ζόρι 2 6,6%
  • STAR – Ξένη ταινία: Μαχητές των δρόμων 5 6,1%
  • ANT1 – Πέφτει η Νύχτα με… Ρυθμό 5,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Σκωτία 22,4%
  • ΣΚΑΪ – The Voice 16,9%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,8%
  • ANT1 – The Roadshow 11%
  • ALPHA – Τρομεροί γονείς 9,4%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Κορίτσια για φίλημα 8,5%
  • ALPHA – Pre Game 6,9%
  • STAR – Παιδική ταινία: Αρχηγός από κούνια 2 6,7%
  • OPEN – Ελληνική ταινία: Ο από μηχανής Θεός 5,6%
  • OPEN – Ξένη ταινία: The new daughter 2,5%

LATE NIGHT

  • ΣΚΑΪ – Στην αγκαλιά του Φάνη (Ε) 11,2%
  • ALPHA – Post Game 10,2%
  • MEGA – Αλ τσαντίρι νιουζ (Ε) 9,9%
  • STAR – Ξένη ταινία: Μαχητές των δρόμων 5 8,7%
  • ANT1 – Πέφτει η Νύχτα με… Ρυθμό 4,9%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Μις… με το Ζόρι 2 2,3%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Για την σοκολάτα που δεν έφαγα ποτέ, δεν έφταιξα εγώ!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Προέδρου του Συλλόγου Διαβητικών ...

Η Gwyneth Paltrow αποκαλύπτει ότι κάνει εμμονικές σκέψεις – Πώς αντιμετωπίζει το άγχος;

Φυσικό αέριο: Έπεσαν οι υπογραφές Μητσοτάκη-Ζελένσκι για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στο Κίεβο μέσω Ελλάδας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αλλάζει το μοντέλο διαχείρισης – Όλα όσα λέει ο Πρωτοψάλτης

Διαρροή εγγράφων αποκαλύπτει πόσα πληρώνει η OpenAI στη Microsoft

Τεστ προσωπικότητας: Το λουλούδι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει το μήνυμα που προσπαθεί να σου στείλει ο φύλακας άγγελός σου
περισσότερα
14:18 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

IQ 160: Η Πηνελόπη ξεσκεπάζει τον χάκερ – Όλα όσα θα δούμε απόψε

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “IQ 160” έρχεται απόψε στις 22:10 στο Star. Ο...
13:15 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Τα φαντάσματα: Μια ομάδα κυνηγών φαντασμάτων καταφθάνει στο αρχοντικό με άγριες διαθέσεις – Τι θα δούμε απόψε

“Τα φαντάσματα” μπαίνουν σε νέες περιπέτειες στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί απ...
11:33 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Η Αλίκη σοκάρεται από τον έρωτα του Άρη για εκείνη και η Φρίντα τα ακούει όλα – Απόψε στις 21:00

Ανατρεπτική η συνέχεια της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1. Ο Άρης...
09:49 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Μια νύχτα μόνo: Η ώρα των μεγάλων αποκαλύψεων έφτασε – Συγκλονιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Αλήθειες που σοκάρουν και συναισθήματα που έμεναν κρυφά, βγαίνουν στην επιφάνεια και προκαλούν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα