Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες οι 6 ανήλικες που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες οι 6 ανήλικες που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων

Ελεύθερες αφέθηκαν με εντολή Εισαγγελέα, οι έξι ανήλικες -13 και 14 ετών-, που το βράδυ της Παρασκευής (14/11) προσέγγισαν δύο 13χρονες τους σε πάρκο στην οδό Νυμφαίου, στην περιοχή του Εύοσμου, στη Θεσσαλονίκη και αφού τις οδήγησαν σε πυλωτή οικοδομής, τους επιτέθηκαν με τη χρήση σωματικής βίας, ενώ παράλληλα τις εξύβριζαν.

Μάλιστα δυο εξ αυτών βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τον διαπληκτισμό, ενώ μία αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο από την 13χρονη παθούσα.

Οι ανήλικες είχαν συλληφθεί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου, για σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση από κοινού, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, που αφέθησαν ελεύθεροι χθες το απόγευμα.

 

