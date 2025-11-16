Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Με βαρύ οπλισμό, χρυσές λίρες και 100.000 ευρώ οι συλληφθέντες για το μαφιόζικο «χτύπημα»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ., σχετικά με τη σύλληψη των τεσσάρων ανδρών για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας 34χρονου στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 4 άτομα (ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών), κατόπιν ευρείας- συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων και ειδικότερα ανθρωποκτονιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Μάλιστα, για την υλοποίηση των εγκληματικών τους πράξεων, τελούσαν πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, που λειτουργούσαν υποβοηθητικά στη δράση τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία σε βάρος 42χρονου ημεδαπού που τελέστηκε σε περιοχή της Φωκίδας την 01-11-2025, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου ημεδαπού, που τελέστηκε σε περιοχή της Αθήνας την 22-09-2025.

Ο τρόπος που έδρασαν

Στην πρώτη περίπτωση, δυο εκ των κατηγορουμένων (28χρονος και 37χρονος), προσέγγισαν την οικία του 34χρονου χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες. Ακολούθως, ο 28χρονος αποβιβάστηκε και πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο, τη στιγμή που εισερχόταν εντός της πολυκατοικίας και αμέσως μετά οι δυο τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τις επόμενες μέρες οι εν λόγω κατηγορούμενοι προχώρησαν σε διάφορες ενέργειες κάλυψης των ενεργειών τους όπως αλλαγή πινακίδων και μετακίνηση οχημάτων, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι πυροβόλησαν επανειλημμένα σε βάρος του 42χρονου, ενώ αυτός βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας σε περιοχή της Φωκίδας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια έκαψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν το σημείο σε αγροτικό δρόμο επαρχιακής οδού. Από την έρευνα που ακολούθησε πλησίον του τόπου καύσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε τοποθετημένο έναν γεμιστήρα, -2- γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, -2- γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, -2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, -3- διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και -3- διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.

Όπως προέκυψε, το όχημα συνδεόταν άμεσα με τις ενέργειες του 37χρονου και του 28χρονου στο πλαίσιο της προηγούμενης απόπειρας ανθρωποκτονίας. Επίσης, από την έρευνα, καταδείχθηκαν ο 22χρονος και ο 21χρονος ως οδηγοί των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή από το επίμαχο σημείο.

Οι έρευνες που διενεργήθηκαν αποκάλυψαν επίσης και στοιχεία που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς μετά την ανθρωποκτονία, τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε αγορές υψηλής αξίας (λίρες και οχήματα).

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -6- πιστόλια,
  • περίστροφο,
  • αεροβόλο τυφέκιο,
  • -3- γεμιστήρες,
  • -485- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • τσεκούρι,
  • μαχαίρι,
  • -3- συσκευές γεωεντοπισμού (gps tracker),
  • -2- πτυσσόμενες ράβδοι,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • -2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -14,5- γραμμαρίων,
  • χειροβομβίδα κρότου λάμψης,
  • σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,
  • -2- αλεξίσφαιρα γιλέκα,
  • υφασμάτινη θήκη πιστολιού,
  • -2- πινακίδες κυκλοφορίας, εμφανώς πλαστές,
  • «πλάκα» αλεξίσφαιρου γιλέκου,
  • -65- χρυσές λίρες και
  • το χρηματικό ποσό των -100.725- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ο 28χρονος και ο 37χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

