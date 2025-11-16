Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η πλατεία της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Ομονοίας

Συντάγματος

Κοτζιά

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1900 βλέπετε την πλατεία Κοτζιά.

Η Πλατεία Κοτζιά, επισήμως γνωστή ως «Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως» είναι πλατεία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, μεταξύ της Οδού Αθηνάς και της Οδού Αιόλου, στο μέσον της διαδρομής μεταξύ της Πλατείας Ομονοίας και του Μοναστηρακίου.

Η Πλατεία Κοτζιά είναι ιταλικού τύπου πλατεία, συνορεύουσα με τέσσερις οδούς: την Οδό Αθηνάς στα δυτικά, την Οδό Αιόλου στα ανατολικά, την Οδό Ευπόλιδος στα βόρεια και την Οδό Κρατίνου στα νότια. Παράλληλα, η Οδός Αθηνάς παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης εντός χρονικού διαστήματος ολίγων λεπτών στην Πλατεία Ομονοίας, στα βόρεια.

Η πλατεία κατασκευάστηκε το 1874. Αρχικώς, ήταν γνωστή ως «Πλατεία Λουδοβίκου» προς τιμήν του Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας, πατέρα του πρώτου βασιλέα της Ελλάδας, Όθωνα, και γνωστού φιλέλληνα. Μεταξύ του 1873 και του 1888, δημοτικό θέατρο ανεγέρθηκε στη θέση του σημερινού δημαρχιακού μεγάρου των Αθηνών, το οποίο, ωστόσο, κατεδαφίστηκε το 1939 και παρά τις αντίθετες προς το συγκεκριμένο ενδεχόμενο διαμαρτυρίες.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η πλατεία μετονομάστηκε σε «Πλατεία Κοτζιά» προς τιμήν του δημάρχου της πόλης Κωνσταντίνου Κοτζιά (δήμαρχος μεταξύ 1934 και 1936 και εκ νέου το 1951), εγνωσμένης αξίας αθλητή της ξιφασκίας, βουλευτή και υπουργού. Το 1977, η πλατεία έλαβε τη σημερινή ονομασία της: «Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως». Ωστόσο, οι Αθηναίοι εξακολουθούν στην καθημερινότητά τους να την κατονομάζουν ως «Πλατεία Κοτζιά.

Σχέδια κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης κάτω από την πλατεία οδήγησαν σε ευρεία προσπάθεια προληπτικών αρχαιολογικών ανασκαφών εντός χωρικής έκτασης της τάξεως των 6.650 m² μεταξύ του 1985 και του 1988. Επιπρόσθετες αρχαιολογικές ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν, επίσης, προς το 1998.

Στα βορειοανατολικά της πλατείας, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σημαντικά ευρήματα χρονολογούμενα στην αρχαία περίοδο: κατάλοιπα αρχαίας οδού, ταφικά μνημεία και θεμέλια κτίσματος. Η Πλατεία Κοτζιά βρίσκεται επί του αρχαίου Θεμιστόκλειου Τείχους της Κλασικής Αθήνας, πιο συγκεκριμένα στο ύψος της πύλης των Αχαρνών.