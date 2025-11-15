Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Οι δράστες φέρεται πως ετοίμαζαν νέο μαφιόζικο «χτύπημα» – Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη τους

Ένα νέο μαφιόζικο χτύπημα φαίνεται πως πρόλαβαν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, ενώ την ίδια ώρα βρίσκονται κοντά στην πλήρη εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, που σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στο Λιβάδι Αράχωβας.

Ήταν εδώ και αρκετές ημέρες που είχαν ταυτοποιήσει τους δράστες οι Αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, όμως αποφάσισαν να κάνουν την επέμβαση και να τους συλλάβουν όταν μόλις χθες οι δύο βασικοί και σεσημασμένοι εμπλεκόμενοι έφυγαν από Αθήνα για Καβάλα και μάλιστα έμειναν σε ξενοδοχείο, ενώ διαπίστωσαν περίεργες κινήσεις που παρέπεμπαν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο στόχος παραμένει άγνωστος ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα ήταν στην Βόρεια Ελλάδα.

Φαίνεται πως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αξιωματικός του «ελληνικού FBI», οι δράστες «γλυκάθηκαν» από τις απολαβές τους και θέλησαν να αναλάβουν και νέο συμβόλαιο θανάτου.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές

Καταλύτης στην σύλληψή τους φαίνεται πως ήταν το «χτύπημα» που είχαν πραγματοποιήσει οι δύο βασικοί δράστες τον περασμένο Σεπτέμβριο σε βάρος οπαδού στο Παγκράτι ο οποίος ήταν φίλος παλιότερα του Γιάννη Λάλα και εργαζόταν και σε πρατήριά του, ενώ από τότε είχαν καταφέρει οι Αρχές και τους είχαν ταυτοποιήσει για αυτή την απόπειρα ανρθωποκτονίας.

Διαπίστωσαν κάποια κοινά στοιχεία στο περιστατικό αυτό και στην μαφιόζικη εκτέλεση της Αράχωβας και τότε ελέγχοντας τα κινητά τηλέφωνα του 37χρονου, παρατήρησαν πως οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας έδειξαν πως χάθηκε το σήμα τους στην Αθήνα και «χτύπησε» στην Βοιωτία την ημέρα του εγκλήματος.

Σε συνδυασμό με βιντεοληπτικά υλικά που κατέγραψαν την διαφυγή τους και μία σειρά από άλλα στοιχεία, συνδυαστικά, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες.

Άλλωστε, όπως διαπίστωσαν από την έρευνα, οι τέσσερις δράστες μετέβησαν στην Αράχωβα με τρία αυτοκίνητα. Το κλεμμένο με το οποίο μετέβησαν στο σαλέ και σκότωσαν τον Λάλα, το οποίο στη συνέχεια έκαψαν μαζί με το καλάσνικοφ και δύο πιστόλια και τα άλλα δύο αυτοκίνητα που οδήγησαν μέχρι εκεί οι νεότεροι κατηγορούμενοι που είχαν τον βοηθητικό ρόλο με τα οποία στη συνέχεια διέφυγαν δύο και δύο αντίστοιχα.

Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς, εκ των οποίων οι νεαροί που είχαν τον βοηθητικό ρόλο και οι οποίοι δεν είχαν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές. Ωστόσο, στην Θεσσαλονίκη που ήταν ο τόπος καταγωγής τους, βρέθηκαν στην κατοχή τους όπλα και οι δύο βασικοί και σεσημασμένοι που είχαν πλούσιο ποινικό παρελθόν.

Ο 37χρονος ημεδαπός με καταγωγή από την Καβάλα είχε συμμετάσχει στην απαγωγή του επιχειρηματία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Γιώργου Κυπαρίσση, έξω από το σπίτι του στο Ντράφι το 2022. Ο δράστης είχε πλούσιο παρελθόν με απόπειρες ανθρωποκτονίας και ληστείες από παλιότερα και ο άλλος ήταν συνεργός του και σε πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του 34χρονου οπαδού στο Παγκράτι, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια που διέμεναν σε κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι.

Συνολικά, από τις κατ’ οίκον έρευνες σε Βόρεια Ελλάδα και Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8 όπλα (επτά 9αρια πιστόλια και ένα περίστροφο εκ των οποίων τα τρία όπλα στην Θεσσαλονίκη και τα πέντε στην Αθήνα), που μεταφέρθηκαν σε εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση.

Ανοιχτή η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό

Η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό και εντολέα της εκτέλεσης παραμένει ανοιχτή για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, το θύμα ήταν γνωστό μέλος της εγχώριας μαφίας ο οποίος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, κατηγορίες για τις οποίες απαλλάχθηκε στο δικαστήριο.

Ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Ωστόσο, ερευνάται εάν οι σχέσεις τους είχαν διαταραχθεί, με τις Αρχές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Έντικ να έχει δώσει την εντολή της δολοφονίας του.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στην θωρακισμένη Mercedes του, παρά τον καταιγισμό πυρών που είχε δεχτεί.

Στην ομάδα του Έντικ, έχουν χρεωθεί σειρά από εκτελεσμένα συμβόλαια θανάτου: Γιάννης Σκαφτούρος – Απρίλιος 2022 στη Βοιωτία, Ρουμπέτης ή «Ράμπο» και Μουζακίτης ή «Νιόνιος» – Ιούνιος 2023 στον Κορυδαλλό, Βασίλης Ζαμπούνης ή «Ζαμπόν» – Ιανουάριος 2024 στο Νέο Κόσμο.