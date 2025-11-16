Βελόπουλος για επίσκεψη Ζελένσκι: Η ΝΔ είναι γνωστό ότι συμπαθεί διάφορα ακροδεξιά κατακάθια

«Η ΝΔ είναι γνωστό ότι συμπαθεί διάφορα ακροδεξιά κατακάθια, διάφορα αδέσποτα της πολιτικής, τα οποία τα ενθυλακώνει, όπως κάνει και τώρα, στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε. Οπότε είναι λογικό να συναντά τον κ. Ζελένσκι, τον Αζοφίτη, ναζιστή Ζελένσκι, στην Αθήνα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος για την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου στη χώρα μας, επισημαίνοντας: «Το αντίθετο θα μας φαινόταν περίεργο. Αυτό που προκαλεί έκπληξη, είναι η σιωπή κάποιων κομμάτων στην Βουλή για το θέμα αυτό».

Βελόπουλος: Προοιωνίζονται δυστυχώς εξελίξεις που κατατείνουν σε “Πρέσπες του Αιγαίου”

«Αφού ο πρωθυπουργός προσπάθησε να ακυρώσει, καθυστερώντας δολίως, τόσο τον αγωγό East Med όσο και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, τώρα “θριαμβολογεί”, διότι έπειτα από 6 χρόνια και μετά την άφιξη της αμερικανίδας πρέσβεως, αποφάσισε να υλοποιήσει τα έργα που δεν ήθελε να κάνει για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι…», ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Όταν ο “σερίφης” απαιτεί, η Νέα Δημοκρατία εκτελεί και αυτό είναι εθνικά επικίνδυνο για το μέλλον της χώρας. Προοιωνίζονται δυστυχώς εξελίξεις που κατατείνουν σε “Πρέσπες του Αιγαίου”…».

Τι αναφέρει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την οικονομία

«Ο πρωθυπουργός συνεχίζει να κάνει παρατεταμένη καθυστέρηση στην πληρωμή των αγροτών, διότι το οργανωμένο σχέδιο της κλοπής των χρημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σχεδιάστηκε από το Μαξίμου και η αποκάλυψή του, οδηγεί μοιραία σε καθυστερήσεις πληρωμών», υποστήριξε σε άλλη δήλωσή του ο κ. Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Η μόνη υποχρέωση που έχει ο πρωθυπουργός είναι να πει έστω και μία φορά την αλήθεια: Ότι ο ίδιος ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναλαμβάνοντας έστω και μία φορά την ευθύνη και να δώσει επιτέλους ακριβή ημερομηνία πληρωμών των πεινασμένων κτηνοτρόφων και αγροτών. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντιμετωπίσει το μένος και την αγανάκτηση των αδικημένων ανθρώπων του μόχθου και της παραγωγής. Εδώ ταιριάζει το “φωνή λαού οργή Θεού”».

«Επενδυτική βαθμίδα χωρίς επενδύσεις, είναι μία “φούσκα” μόνο για “γεωπολιτική χρήση” από τους ισχυρούς του πλανήτη, λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και όχι ουσιαστική μεταβολή της φτώχειας των Ελλήνων, των χαμηλών μισθών και της ακρίβειας», τόνισε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Ο πρωθυπουργός ας αφήσει τις θριαμβολογίες και ας αναλογιστεί αν μπορεί να ζήσει με 800 ευρώ το μήνα αυτός και οικογένειά του, διότι με δήθεν επενδυτικές φούσκες δεν χορταίνει ο Έλληνας».