Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια» – Η ανάρτηση μετά τη συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Κεντρικό ρόλο στη μεταφορά αμερικανικού LNG αποκτά η Ελλάδα, μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας με την Ουκρανία, που ακολούθησε εκείνης με τις ΗΠΑ, κατά τη διατλαντική Σύνοδο P-TEC στην Αθήνα. Παρούσα στην υπογραφή της συμφωνίας ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Τόσο απλά. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή της επιστολής πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της ΑΚΤΩΡ, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους ευρωπαϊκούς εταίρους μας, δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις έναντι της ρωσικής ενέργειας» , αναφέρει η κ. Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

