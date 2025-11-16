«Ευχαριστώ Ελλάδα»: Οι αναρτήσεις Ζελένσκι μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας

Την ευγνωμοσύνη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τις ευχαριστίες του προς την Ελλάδα, εκφράζει σε νέα ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή την επίσκεψή του στην Αθήνα και την υπογραφή της δήλωσης προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ουκρανικής Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία.

«Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της γενικευμένης εισβολής της Ρωσίας, η Ελλάδα μας βοηθάει, συνεργαζόμενη με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες η ειρήνη καθίσταται δυνατή. Και εκτιμούμε πραγματικά την υποστήριξή σας και τη δέσμευσή σας. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία – κατά τη συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράφηκε Επιστολή Προθέσεων σχετικά με την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία για αυτήν τη χειμερινή περίοδο», αναφέρει ο Ζελένσκι.

«Οι περισσότεροι σταθμοί παραγωγής ενέργειας στην Ουκρανία, οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου και οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί μας έχουν γίνει στόχοι πυραύλων και drones. Οι συμφωνίες μας με την Ελλάδα σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του μεγάλου ενεργειακού πακέτου που έχουμε προετοιμάσει για τον χειμώνα για να διασφαλίσουμε την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν ήδη τον Ιανουάριο. Εκτός από τη συμφωνία για άμεση προμήθεια, υπάρχουν και μακροπρόθεσμες συμφωνίες.

Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, στην ομάδα, στις εταιρείες και σε όλους όσους βοηθούν να καταστούν δυνατές τέτοιες συμφωνίες και να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ, Ελλάδα», τονίζει.

«Αυτός ο χειμώνας, με ρωσικά drones, πυραύλους και καθημερινές επιθέσεις, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την Ουκρανία και για τον ουκρανικό λαό. Και χαίρομαι πολύ που τους τελευταίους μήνες συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα σε διμερείς συμφωνίες για την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας. Και έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Σήμερα, κατά τη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Τασούλα, συζητήσαμε την ενεργειακή συνεργασία – συγκεκριμένα τη συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδας για το φυσικό αέριο, η οποία θα μας βοηθήσει να περάσουμε τον χειμώνα. Μιλήσαμε επίσης για τη συνεργασία σε κοινά έργα, τις διπλωματικές προσπάθειες, την ανάγκη ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τις κοινές μας προσπάθειες για την επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που απήχθησαν από τη Ρωσία.

Καθ’ όλη την περίοδο της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η Ελλάδα βοήθησε την Ουκρανία. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την ακλόνητη υποστήριξη», ανέφερε σε άλλη ανάρτησή του για τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Είχα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Το βασικό θέμα που συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν οι δρόμοι προς την επίτευξη πραγματικής ειρήνης για την Ουκρανία και η πιθανή πίεση που θα μπορούσαν να ασκήσουν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η διαρκής ειρήνη πρέπει να βασίζεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Συζητήσαμε ξεχωριστά τη συνεργασία σε επίπεδο κοινοβουλίων μας.

Ευχαριστώ την Ελλάδα, τον Πρόεδρο της Βουλής και όλους τους βουλευτές για την υποστήριξη της Ουκρανίας από την αρχή της πλήρους επιθετικότητας της Ρωσίας. Αυτή η υποστήριξη έχει λάβει πολλές μορφές – στρατιωτικές, οικονομικές, ανθρωπιστικές – οι οποίες είναι όλες εξαιρετικά σημαντικές. Σήμερα, έχουμε μπροστά μας μια νέα πορεία – ένα μέλλον όσον αφορά την ενεργειακή σταθερότητα. Είμαι ευγνώμων για όλες αυτές τις εκφράσεις υποστήριξης από τον ελληνικό λαό», τόνισε σε άλλη ανάρτηση για τη συνάντηση με τον κ. Κακλαμάνη.