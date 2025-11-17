Έγινε θεία η Ελισάβετ Μουτάφη: Η συγκινητική φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μουταφτσή με το νεογέννητο μωρό

Πατέρας έγινε ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής το απόγευμα της Κυριακής (16/11). Το χαρμόσυνο νέο γνωστοποίησε η αδελφή του ευτυχισμένου πατέρα και γνωστή ηθοποιός Ελισάβετ Μουτάφη, μέσα από μία πολύ όμορφη ανάρτηση που έκανε την Δευτέρα (17/11), στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Η χαρούμενη θεία δημοσίευσε μία φωτογραφία του ηθοποιού και νέου μπαμπά, μαζί με το νεογέννητο μωρό. Στο γλυκό στιγμιότυπο, βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Μουταφτσή χαμογελαστό, ενώ στην αγκαλιά του κρατάει το παιδί του.

Στο πρόσωπο του καλλιτέχνη μπορεί κανείς να διακρίνει την ευτυχία που νιώθει για την γέννηση του μωρού του. Η Ελισάβετ Μουτάφη στο Instagram story της έχει γράψει: «Και ναι!! Εχθές στις 17:35 έγινα και θεία!!».

Η ηθοποιός στην ανάρτησή της έχει καλύψει το προσωπάκι του νεογέννητου παιδιού, χρησιμοποιώντας μία κόκκινη καρδιά που γράφει πάνω της: «Σ’ αγαπώ».