Μαριάννα Πολυχρονίδη για Θάνο Μικρούτσικο: «Η συνεργασία μου μαζί του ήταν για μένα ένα τεράστιο δώρο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαριάννα Πολυχρονίδη

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Δευτέρας (17/11) η Μαριάννα Πολυχρονίδη. Η επιτυχημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια με την μεγάλη πορεία στον χώρο της τέχνης, την οποία οι τηλεθεατές φέτος απολαμβάνουν στη σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε με πολύ όμορφα και συγκινητικά λόγια για τον Θάνο Μικρούτσικο.

Μιλώντας για την συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο, η Μαριάννα Πολυχρονίδη είπε πως: «Ήταν για μένα ένα τεράστιο δώρο. Δώρο ζωής, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στη μουσική και στο ότι μου χάρισε τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο. Μέχρι τότε είχα πολλές συμμετοχές, αλλά έκανα τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο με τον Θάνο Μικρούτσικο και την Λίνα Νικολακοπούλου».

Επιπλέον, η αγαπημένη καλλιτέχνις εξομολογήθηκε ότι: «Ο Θάνος υμνούσε πολύ και τη φιλική αγάπη. Όλους τους ανθρώπους που είχε επιλέξει να είναι γύρω του, τους τιμούσε βαθιά. Δούλευε πολύ για όλες τις σχέσεις που είχε, με τους συνεργάτες του και τους ανθρώπους του. Εμένα δεν μου έχει τύχει ξανά ούτε με κολλητή μου φίλη να μου τηλεφωνεί κάθε πρωί την ίδια ώρα, έτσι για να τα πούμε!

Ξέρεις ποιο ήταν το μεγαλειώδες σε αυτόν τον άνθρωπο; Μερικές φορές σου έρχονται κάποια πράγματα στη ζωή και σε αυτή τη δουλειά, και εμένα μου έχει συμβεί αρκετές φορές, νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό και είμαι τυχερή, που λες: “Δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει”. Ο Θάνος όμως τότε όταν κάναμε τις πρόβες, δουλεύαμε για τον δίσκο, δουλεύαμε για τα live, αυτό που σου έλεγε και το εννοούσε ήταν: ”Δεν σου δίνω μόνο εγώ. Μου δίνεις και εσύ. Ό,τι σου δίνω, μου δίνεις”. Αυτό είναι μεγαλειώδες. Όποιος ερχόταν σαν κοινό να ακούσει συναυλία, έβλεπε πόσο τιμούσε τους μουσικούς του. Αυτό είναι μεγαλειώδες και σπάνιο, ειδικά όταν προέρχεται από έναν τόσο καταξιωμένο άνθρωπο!».

