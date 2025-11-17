Φονικό στη Φοινικούντα: Σε Κολωνάκι και Σύνταγμα τα καταστήματα που ερευνήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. – Κατασχέθηκαν κινητά, λάπτοπ και τάμπλετ – ΒΙΝΤΕΟ 

Φονικό στη Φοινικούντα: Σε Κολωνάκι και Σύνταγμα τα καταστήματα που ερευνήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. – Κατασχέθηκαν κινητά, λάπτοπ και τάμπλετ – ΒΙΝΤΕΟ 

Έρευνες σε δύο καταστήματα στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ανάκρισης για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας πριν από περίπου 40 μέρες στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη, πραγματοποίησε σήμερα η Αστυνομία, με εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

Πρόκειται για μια καφετέρια στο Κολωνάκι και ακόμα ένα κατάστημα στην περιοχή του Συντάγματος, που ανήκουν στον φίλο του ανιψιού τού δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο οποίος ήταν και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού.

Κατασχέθηκαν κινητά, λάπτοπ και τάμπλετ

Η έφοδος της Αστυνομίας έγινε με εντολή της ανακρίτριας, συγκεκριμένα για την κατάσχεση ψηφιακών μέσων. Για τον λόγο αυτό κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και τάμπλετ, τα οποία εστάλησαν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για έρευνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης των καταστημάτων έχει ήδη καταθέσει στην ανακρίτρια, καθώς ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός τού ιδιοκτήτη τού κάμπινγκ, όπως κατέθεσε ο ίδιος, και του ανέφερε την δολοφονία του θείου του και του επιστάτη. Επίσης, στην καφετέρια στο Κολωνάκι εργαζόταν και ο ένας από τους δύο 22χρονους που έχουν συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία και συγκεκριμένα αυτού που είχε παραδοθεί ομολογώντας συνέργεια στο έγκλημα.

Παράλληλα, πάλι με εντολή της ανακρίτριας, έγινε και πάλι έρευνα στο σπίτι και στο κάμπινγκ του 68χρονου θύματος.

Δείτε βίντεο από την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.:

 

